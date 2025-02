Sabrina Talarico confermata alla guida del “Gruppo italiano stampa turistica”

Sabrina Talarico resta al timone del Gist, il Gruppo italiano stampa turistica. L'assemblea dell'associazione, riunita durante la Bit - Borsa internazionale del turismo di Milano, l'ha riconfermata all'unanimità come presidente per il triennio 2025-2028. Accanto a lei, un direttivo composto da nove consiglieri e altre figure chiave pronte a lavorare per rafforzare il ruolo dell'informazione turistica nel panorama italiano.

Sabrina Talarico è stata confermata presidente del “Gruppo italiano stampa turistica”

A supportare Talarico in questo nuovo mandato saranno Ornella D'Alessio, Alessandra Gesuelli, Ada Mascheroni, Alberto Lupini (direttore di Italia a Tavola), Barbara Majnoni D'Intignano, Claudio Pina, Elena Pizzetti, Roberta Rampini ed Edoardo Stucchi. Inoltre, sono stati eletti i tre membri del collegio dei Probiviri - Aldo Bolognini Cobianchi, Franca Iannici e Roberto Mostarda - e i due rappresentanti Gist della Regione Lombardia, Gaetano Belloni e Claudio Falanga. Il consiglio direttivo verrà presto ampliato con tre ulteriori consiglieri regionali, la cui nomina è attesa nei prossimi mesi.

Che cosa sapere sul “Gruppo italiano stampa turistica”

Fondato 34 anni fa, il Gist è oggi il più autorevole gruppo italiano di giornalisti specializzati nel comparto del turismo. L'associazione si distingue per il suo impegno nella tutela della libertà di informazione e nella promozione del pluralismo, due valori fondamentali in un'epoca in cui il mondo dell'informazione è in continua evoluzione. Oltre a organizzare eventi e mantenere relazioni con istituzioni e operatori del settore, il Gist ha sempre investito nella formazione dei suoi membri, offrendo corsi accreditati dall'Ordine dei giornalisti, viaggi studio, webinar tematici, oltre a promuovere premi giornalistici e letterari.

Nel 2024, l'associazione ha svolto un ruolo centrale nell'organizzazione degli Stati generali dell'informazione turistica, un evento realizzato in collaborazione con la Regione Lombardia e con il patrocinio del ministero del Turismo e di Enit. L'iniziativa ha riunito oltre 300 partecipanti tra giornalisti, operatori e rappresentanti istituzionali, consolidando il GIST come punto di riferimento nel dibattito sulle nuove sfide dell'informazione turistica. Oggi il gruppo conta circa 300 iscritti, tra redattori, freelance, addetti stampa, fotografi, autori di libri e guide, e videomaker, tutti impegnati a raccontare il turismo nelle sue molteplici sfaccettature. Una delle attività più significative dell'associazione è la pubblicazione dell'annuario Gist, una risorsa fondamentale per i professionisti del settore. Ogni edizione è dedicata a una destinazione specifica e quest'anno il volume, composto da 328 pagine e oltre 30 immagini, è incentrato sulla Regione Toscana.

