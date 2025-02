Beer&Food Attraction: la birra di McGregor, la Burger Battle e la spesa fuori casa

L'edizione 2025 di Beer&Food Attraction, in corso alla Fiera di Rimini, ha messo in luce trend significativi nel settore della ristorazione e dei consumi fuori casa in Italia. Con una spesa che ha raggiunto i 70,9 miliardi di euro, l’industria continua a crescere, nonostante l'inflazione. In questo contesto, tra eventi e competizioni di alto livello, emerge anche il lancio della birra "Forged Stout" di Conor McGregor e la vittoria di Fabio Mazzantini nella Burger Battle. Un'edizione che riflette le sfide e le opportunità del futuro del food e beverage.

Conor McGregor ha presentato a Beer and Food Attraction la sua birra

Cresce la spesa fuori casa in Italia: raggiunti i 70,9 miliardi di euro

La spesa per consumi fuori casa in Italia ha raggiunto i 70,9 miliardi di euro, registrando una crescita del 10,9% rispetto al periodo pre-Covid. A guidare questo aumento, secondo i dati di Circana, è soprattutto l’incremento del prezzo medio per singolo acquisto, che ha visto un aumento del 15% rispetto al 2019. Questi numeri sono emersi durante il talk “Consumi fuori casa in Italia: comportamenti e stime di crescita del mercato”, tenutosi all’interno di Beer&Food Attraction.

Secondo i dati presentati da Circana, la fascia del consumatore "medio", che rappresenta il 47% del totale, è la più attiva: il 25% di questa fascia fa acquisti fuori casa una volta a settimana. Le previsioni per il 2025, sempre secondo Circana, suggeriscono una crescita del mercato del 3%, portando la spesa totale oltre i 70,9 miliardi di euro. Il numero delle visite ai locali legati al food, compreso il delivery, dovrebbe crescere dell’1,6%, superando i 15 miliardi.

In particolare, l'inflazione relativa ai servizi ricettivi e alla ristorazione ha mostrato un miglioramento, scendendo dal 6,2% nel 2023 al 3,6% a dicembre 2024. Nonostante ciò, il 40% dei consumatori prevede di mantenere le stesse abitudini di spesa, mentre il 23% è disposto a ridurre altre spese pur di continuare a frequentare ristoranti e locali. Tra i principali trend futuri che influenzeranno il settore, Circana individua il ricambio generazionale, il carovita e la coda inflazionistica.

Conor McGregor presenta la sua “Forged Stout”

Tra i volti noti di questa edizione di Beer&Food Attraction, c’è anche quello di Conor McGregor, il campione di MMA, che ha presentato la sua birra "Forged Stout" all’interno dello stand di Golden Cage. McGregor, che ha raggiunto la Fiera di Rimini accolto da numerosi fan, ha promosso il suo prodotto, una birra dal gusto corposo e vellutato, con note di caffè tostato e cioccolato al latte. Nel 2024, la birra ha ottenuto un grande successo, con oltre 11 milioni di lattine vendute.

Fabio Mazzantini vince la Burger Battle

Un altro evento di rilievo di Beer&Food Attraction è stata la “Burger Battle”, competizione dedicata all’hamburger gourmet, in cui il fiorentino Fabio Mazzantini ha conquistato il titolo di nuovo “Re degli Hamburger Gourmet”. Mazzantini, originario di Vinci, ha trionfato grazie al suo panino “Su due Piedi”, composto da una selezione di ingredienti creativi, tra cui insalata coleslaw, avocado, succo d'arancia e salmone panato. La competizione ha visto la partecipazione di 60 concorrenti, con 5 finalisti che si sono sfidati fino all’ultimo per conquistare il titolo. Concludendo, l’edizione 2025 di Beer&Food Attraction si conferma un’importante vetrina per il mondo del food e beverage, attirando non solo esperti del settore, ma anche volti noti e appassionati, offrendo spunti e riflessioni sul futuro del mercato.

