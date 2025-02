Four Seasons Milano porta la sua ospitalità fuori dall'hotel con il nuovo catering

L'arte dell'accoglienza di Four Seasons di Milano esce dai confini dell'hotel e arriva direttamente nelle case private o nelle location prescelte per eventi esclusivi. Con il lancio del nuovo servizio catering, la struttura milanese amplia la propria offerta, portando il suo tocco distintivo e la cura per i dettagli in ogni occasione, dagli eventi aziendali alle cene private. Il punto di forza del nuovo servizio è la personalizzazione: ogni evento viene progettato su misura, partendo da un confronto diretto con il cliente per comprendere le esigenze e trasformarle in un'esperienza indimenticabile. Un event manager dedicato guida l'intero processo di pianificazione, affiancando il cliente in ogni fase dell'organizzazione e assicurando un servizio impeccabile.

Four Seasons Milano lancia il nuovo servizio catering per eventi privati

La proposta gastronomica nasce dalle cucine di Zelo, il ristorante dell'hotel guidato dall'executive chef Fabrizio Borraccino. Ogni menu viene creato con ingredienti selezionati e può essere personalizzato in base alle preferenze e alle esigenze degli ospiti, con la possibilità di degustarlo in anteprima per garantire che tutto sia perfettamente in linea con le aspettative. Antipasti, primi e secondi piatti, dolci artigianali e una selezione di vini, cocktail e digestivi completano l'esperienza. Four Seasons Hotel Milano garantisce poi un'offerta inclusiva, proponendo menu vegetariani, vegani o studiati per chi ha intolleranze alimentari. Ma il servizio non si limita alla cucina: lo staff dell'hotel si occupa anche della mise en place, dell'intrattenimento e della selezione delle decorazioni, per creare un'atmosfera perfetta. Il giorno dell'evento, un team composto da un event manager, un maitre, camerieri e chef assicura che ogni dettaglio sia curato alla perfezione.

«Il mio ruolo è trasformare ogni evento in un'esperienza unica, raccontare una storia speciale prestando la massima attenzione ad ogni dettaglio. Ogni occasione è un'opportunità per creare momenti indimenticabili e lasciare un segno nel cuore delle persone» ha dichiarato Chiara Massini, direttore catering e conference dell'hotel. Il servizio si adatta a qualsiasi esigenza, che si tratti di una cena privata, di un aperitivo aziendale o di un evento esclusivo in una delle location partner di Four Seasons Hotel Milano, come il Museo Bagatti Valsecchi, la Casa Conte, il Museo Poldi Pezzoli o la Residenza Vignale.

© Riproduzione riservata