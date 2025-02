Autogrill: firmato il nuovo contratto integrativo aziendale per 9mila dipendenti

Autogrill e la controllata Nuova Sidap hanno firmato con le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali il nuovo contratto integrativo aziendale, valido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Un accordo che coinvolge oltre 9mila dipendenti e introduce importanti novità, soprattutto sul fronte economico e del benessere lavorativo. Dopo la sottoscrizione dell'ipotesi di intesa lo scorso dicembre, l'approvazione da parte delle Assemblee dei lavoratori ha reso l'accordo pienamente operativo. Un risultato che, oltre a rappresentare un traguardo significativo per l'azienda, diventa un punto di riferimento per l'intero settore della ristorazione.

Nuovo contratto integrativo Autogrill: più welfare e migliori condizioni di lavoro

Uno degli elementi cardine del nuovo contratto è la rivisitazione del premio di risultato, che introduce un meccanismo volto a valorizzare il contributo dei dipendenti alla crescita aziendale. Oltre a una quota base annuale legata alla performance generale dell'impresa, il sistema prevede un riconoscimento aggiuntivo per i punti vendita che migliorano il proprio andamento. Inoltre, dopo una fase di sperimentazione con esiti positivi, viene confermata la possibilità di convertire il premio in credito welfare, spendibile su una piattaforma dedicata che offre beni e servizi.

L'accordo poi punta anche a una maggiore attenzione all'equilibrio tra vita professionale e privata, attraverso una serie di misure pensate per facilitare la conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze personali. Tra le novità, la programmazione su tre settimane dei turni, il diritto a due giorni di riposo consecutivi in specifiche condizioni e l'ampliamento della pausa retribuita. A queste si aggiungono nuovi permessi per i caregiver e per la malattia dei figli, l'introduzione di ferie e permessi solidali e un'estensione delle casistiche che consentono l'anticipo del Tfr. Anche il lavoro nei giorni festivi viene riconosciuto con una maggiorazione migliorativa rispetto a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Un altro passo avanti riguarda le politiche di inclusione e sicurezza. Autogrill, che ha recentemente ottenuto la Certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, ha istituito una Commissione per le pari opportunità e per il contrasto alle molestie. La commissione avrà un ruolo attivo nella promozione di un ambiente di lavoro più sicuro, anche attraverso corsi di formazione volti a prevenire e contrastare ogni forma di violenza. A rafforzare il dialogo tra azienda e lavoratori, il nuovo contratto prevede anche un potenziamento delle relazioni sindacali a livello territoriale. L'obiettivo è garantire un confronto più efficace su tematiche che hanno un impatto diretto sul personale, come le variazioni degli orari per i lavoratori part-time e la programmazione del piano ferie.

«La firma del nuovo contratto integrativo, che nasce da un dialogo responsabile tra le parti sociali e di cui siamo particolarmente orgogliosi, non solo rappresenta un importante traguardo per Autogrill, ma anche un nuovo significativo punto di riferimento per tutto il comparto» ha commentato Alessandro Premoli, Head of HR di Autogrill Italia. Il contratto conferma la centralità delle persone per la nostra azienda e, in linea con il framework di sostenibilità di Avolta Journey Sustainably On, la volontà di creare un ambiente di lavoro sempre più attento al benessere e al work-life balance di tutti i nostri dipendenti, che rappresentano il vero motore di Autogrill e che vogliamo valorizzare per il loro importante contributo quotidiano».

