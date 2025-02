“Legend of the Seas”: Royal Caribbean annuncia la terza nave della Icon Class

Royal Caribbean continua a ridefinire il concetto di vacanza in mare e lo fa con un annuncio che non lascia spazio a dubbi: la terza nave della Icon Class si chiamerà “Legend of the Seas” e sarà operativa dall'estate 2026. Prima di stabilirsi ai Caraibi per crociere di sei e otto notti, la nuova ammiraglia della compagnia solcherà le acque del Mediterraneo occidentale con itinerari da sette notti in partenza da Barcellona. L'attesa per l'apertura delle prenotazioni è già alta, con i membri della Crown & Anchor Society che potranno accedere in anticipo rispetto all'apertura ufficiale prevista per il 20 febbraio.

Legend of the Seas: la nuova nave Royal Caribbean arriva nel 2026

L'annuncio arriva in un momento particolarmente significativo per Royal Caribbean, che ha appena festeggiato un anno di successi con la rivoluzionaria Icon Class. «Dopo aver festeggiato un anno di record della rivoluzionaria Icon Class e i ricordi indimenticabili creati a bordo dagli ospiti di tutte le età, siamo entusiasti di annunciare il nome della terza nave della Icon Class di Royal Caribbean» ha dichiarato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International. “Legend of the Seas” rappresenta il prossimo audace passo in questa entusiasmante nuova era di vacanze e il prosieguo dell'eredità della Icon Class, e non vediamo l'ora di far vivere questa straordinaria gamma di esperienze a sempre più famiglie e amanti dell'avventura in Europa, nei Caraibi e oltre».

L'itinerario della nave promette di combinare alcune delle destinazioni più amate dai crocieristi. Durante l'estate, “Legend of the Seas” esplorerà il Mediterraneo occidentale, facendo tappa in porti chiave di Spagna, Francia e Italia. Da novembre 2026, invece, si trasferirà ai Caraibi, proponendo viaggi nei Caraibi occidentali e meridionali con partenza da Fort Lauderdale, in Florida. Ogni crociera includerà una sosta a Perfect Day at CocoCay, l'isola privata di Royal Caribbean alle Bahamas, rinomata per le sue attrazioni esclusive, tra cui un enorme parco acquatico e spiagge attrezzate per ogni tipo di viaggiatore. L'impronta della Icon Class si farà sentire in ogni dettaglio della nuova nave, che si trova attualmente in costruzione a Turku, in Finlandia. Dopo il debutto di Icon of the Seas e l'imminente arrivo di Star of the Seas, previsto per agosto 2025, la terza unità della serie porterà avanti il concetto di crociera come esperienza totale, adatta a ogni tipo di ospite. A bordo si troveranno otto quartieri tematici con oltre 40 opzioni tra ristoranti e bar, oltre a un ventaglio di attività che spaziano dal puro divertimento all'estremo relax.

Gli ospiti più temerari potranno mettersi alla prova con Crown's Edge, un mix tra skywalk, percorso di corde e caduta nel vuoto, oppure testare il più grande parco acquatico mai costruito in mare, il Category 6. Chi invece cerca momenti di relax avrà a disposizione sette piscine, tra cui Royal Bay, la più grande mai realizzata su una nave da crociera, il bar swim-up Swim & Tonic e The Hideaway, un rifugio per soli adulti con infinity pool sospesa sull'oceano. Per le famiglie, invece, il cuore dell'esperienza sarà Surfside, il quartiere pensato per chi viaggia con bambini, con attività su misura e sistemazioni ideali, come la Ultimate Family Townhouse, una suite su tre piani progettata per soddisfare le esigenze di grandi e piccoli. Oltre all'intrattenimento, “Legend of the Seas” segna un altro passo avanti nel percorso di sostenibilità di Royal Caribbean. Sarà infatti la quarta nave della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto (Lng) e dotata di sistemi avanzati per il recupero del calore di scarto e la connessione elettrica a terra, contribuendo alla missione del gruppo di lanciare una nave da crociera a emissioni zero entro il 2035.

