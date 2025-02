La pizza di Fratelli Coppola arriva a Cantù Asnago: è la 5ª apertura in Lombardia

Venti anni di storia e un nuovo traguardo per Fratelli Coppola, la catena di ristorazione fondata dai fratelli napoletani Katia, Ciro e Antonio. Dopo quattro aperture in Lombardia, la quinta si aggiunge a Cantù Asnago, in provincia di Como, portando con sé tutto il bagaglio di esperienza, passione e tradizione gastronomica partenopea che ha contraddistinto il loro percorso fin dall'inizio. Una crescita costante, rimasta sempre legata a un'idea ben precisa di cucina e autenticità, che oggi si concretizza con un nuovo spazio pronto ad accogliere gli amanti della pizza e della cucina napoletana.

La sala della nuova pizzeria Fratelli Coppola a Cantù Asnago (Co)

L'avventura dei Fratelli Coppola nasce dal desiderio di costruire una propria identità ristorativa in Lombardia, portando la cucina della loro terra con fedeltà alle radici e grande attenzione alla qualità. Un progetto che si è consolidato negli anni e che ha trovato nell'affiliazione all'Associazione verace pizza napoletana (Avpn) un punto fermo: Ciro, infatti, è brand ambassador Avpn per la Lombardia, ruolo che testimonia l'impegno nel preservare l'autenticità della vera pizza napoletana. Non solo pizza, però: la proposta gastronomica dei Fratelli Coppola è ampia e spazia dai classici primi piatti della tradizione, come la "Genovese accunciata" e gli "Scialatielli allo scoglio", ai secondi di carne e pesce, tra cui il "Sautè napoletano", i "Moscardini alla Luciana" e le "Polpette al ragù". La mozzarella di bufala campana Dop non manca mai, così come una selezione di ingredienti provenienti direttamente dalla Campania e dai Presidi Slow Food, a testimonianza di una ricerca attenta e continua sulle materie prime.

Il nuovo locale di Cantù Asnago si sviluppa su tre sale per un totale di 180 coperti, con un'atmosfera che mescola richiami alla tradizione partenopea e un tocco contemporaneo. Tavoli in legno chiaro, colori tenui ma evocativi come l'azzurro e il bianco, e dettagli simbolici che raccontano la cultura napoletana: dal cornetto portafortuna al munaciello, fino alla figura stilizzata di Pulcinella creata appositamente dall'architetto Guglielmo Rubino, che segue il design dei locali Fratelli Coppola sin dagli inizi. Ogni sala ha una propria identità: la prima ospita i ritratti dei tre fratelli accanto a icone della musica napoletana, la seconda è un omaggio ai Quartieri Spagnoli e alla loro vivacità, mentre la terza guarda allo sport, con pareti dedicate alla squadra di basket Pallacanestro Cantù e lunghe tavolate pensate per ricreare un senso di convivialità. A completare il tutto, la galleria tumbulella, un'installazione che celebra la smorfia napoletana con numeri dal significato benaugurale, un dettaglio che racconta ancora una volta il legame indissolubile con le proprie origini.

Ciro, Katia e Antonio Coppola

«Per festeggiare i 20 anni di attività di Fratelli Coppola, iniziata con papà Umberto a Como, abbiamo deciso di regalarci il nostro quinto locale» dichiarano i tre fratelli. «Una soddisfazione immensa considerando che l'abbiamo raggiunta con le nostre forze, un passo alla volta. Siamo una famiglia molto unita, ci sosteniamo e supportiamo a vicenda, ma il vero supporto viene dal territorio che ci ha accolto. Sono le persone con cui condividiamo l'amore per la buona tavola, con cui costruiamo e coltiviamo legami duraturi».

