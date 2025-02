Yves Saint Laurent ospita il Sushi Park alla settimana della moda di Parigi

La connessione tra moda e gastronomia non è certo una novità: alcuni dei nomi più prestigiosi dell'alta moda hanno già dimostrato quanto questi due mondi possano intrecciarsi con successo. Basti pensare a Giorgio Armani, oggi alla guida di un impero che vanta oltre 20 ristoranti e caffè sparsi in tutto il mondo, a Gucci, con i suoi esclusivi locali presenti a Firenze, Seoul, Tokyo e Beverly Hills, o al recente accordo tra Louis Vuitton e i Cerea (Da Vittorio). Ora è il turno di un altro colosso del lusso: Yves Saint Laurent, che per l'attesissima Settimana della Moda di Parigi ospita il noto ristorante giapponese Sushi Park di Los Angeles, uno dei più rinomati a livello internazionale.

Yves Saint Laurent porta il noto Sushi Park alla settimana della moda di Parigi

Non è la prima volta che le strade di Sushi Park e Anthony Vaccarello, direttore creativo della maison, si incrociano. Nel 2022, infatti, il brand del gruppo Kering aveva già proposto un pop-up esclusivo del ristorante all'interno della sua boutique di Rue Saint-Honoré a Parigi, rimasto aperto per sole due settimane. Questa nuova collaborazione si inserisce in un momento chiave per Yves Saint Laurent. Dopo un anno di lavori di ristrutturazione, la boutique parigina riapre finalmente al pubblico, consolidando il piano di espansione globale del marchio. Solo nel 2024, il brand ha inaugurato la libreria Babylone a Parigi e ha annunciato diversi nuovi progetti in arrivo nei prossimi mesi.

© Riproduzione riservata