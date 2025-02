Ospitalità a 5 stelle: Rosanna Conti al timone del Gruppo Cortina

Un doppio cambio al comando ridisegna la mappa dell'hotellerie di lusso a Cortina d'Ampezzo (Bl): Rosanna Conti assume il ruolo di cluster general manager del Gruppo Cortina, mentre Enzo Ciannelli prende le redini come nuovo hotel manager del Grand Hotel Savoia Cortina. Una svolta importante per le strutture di punta della regina delle Dolomiti, proprio mentre la località si prepara al fermento delle Olimpiadi invernali 2026.

Rosanna Conti, nuova cluster general manager del Gruppo Cortina

Per Rosanna Conti, nome ben noto nel panorama dell'hotellerie di lusso, si tratta di un passo naturale dopo oltre 15 anni alla guida del Grand Hotel Savoia Cortina - A Radisson Collection. La sua nomina a cluster general manager segna l'inizio di un nuovo capitolo, con la responsabilità di supervisionare l'intero portfolio a cinque stelle del Gruppo Cortina, che include, oltre al Grand Hotel Savoia, il RadissonResidences Savoia Palace, il Lajadira Hotel&Spa e il futuro Hotel Ampezzo. Quest'ultimo, previsto per l'autunno 2025, promette di portare un nuovo standard di ospitalità nel cuore di Cortina, proprio in vista dei Giochi olimpici.

L'incarico di Conti non si limiterà alla supervisione: sarà anche il motore dello sviluppo operativo del nuovo Hotel Ampezzo, curandone l'apertura e impostando la gestione delle quattro strutture come un sistema integrato di eccellenza. Un compito per il quale può contare su una lunga esperienza e una conoscenza profonda della destinazione. La sua carriera al Grand Hotel Savoia ha trasformato l'iconica struttura in un punto di riferimento per l'hospitality di alto livello, riuscendo a coniugare lusso ed accoglienza familiare, secondo il suo celebre motto: "a home away from home". Sotto la sua guida, il Grand Hotel Savoia e il Residence Savoia Palace sono diventati un vero e proprio resort complex, grazie a una gestione capace di valorizzare ogni aspetto dell'esperienza degli ospiti.

Il risultato è stato un salto di qualità percepibile non solo nelle strutture, ma anche nella percezione dei clienti, che vivono le due realtà come un unico, raffinato rifugio alpino. Intanto, Enzo Ciannelli, con oltre vent'anni di esperienza nel settore alberghiero, è pronto a portare la sua impronta al Grand Hotel Savoia. Il suo curriculum parla chiaro: ex direttore del Grand Hotel Palatino di Roma, ha maturato esperienze significative con Una Hotels&Resorts e NH Hotel Group. Ora, sotto la supervisione di Conti, sarà lui a gestire quotidianamente la storica struttura ampezzana, mantenendone il prestigio e guidandola verso nuove sfide.

