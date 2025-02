Mercati agrifood: calo dei prezzi per l'uva sultanina turca e i ceci Kabuli Dall'inizio dell'anno, la sultanina turca è scesa del 7% a 2.850 £/t, mentre i ceci Kabuli canadesi hanno perso il 13%. Secondo Aretè, la causa è la domanda in calo e un mercato globale in fase di ridefinizione [...]