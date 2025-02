Mutti lancia “Svolta La Schiscia”, un concorso dedicato alla pausa pranzo

Mutti, azienda leader nel settore dei derivati di pomodoro, presenta "Svolta La Schiscia", un'iniziativa rivolta ai giovani italiani con l'obiettivo di valorizzare la pausa pranzo. Il concorso, attivo dal 4 febbraio al 9 marzo, invita i partecipanti a raccontare le loro esperienze con pranzi poco riusciti, le cosiddette “schiscette”. Le storie più originali e divertenti saranno premiate con degustazioni delle nuove Zuppe Fresche Mutti e con pranzi preparati dai Fratelli Cerea, chef del ristorante tre stelle Michelin Da Vittorio.

Mutti presenta "Svolta La Schiscia"

Secondo Mutti, l'iniziativa nasce dall'osservazione delle abitudini alimentari di molti giovani, che spesso si trovano a consumare pasti poco soddisfacenti per mancanza di tempo o di idee. «"Svolta La Schiscia" vuole mettere in luce questa realtà comune e proporre soluzioni pratiche e di qualità», spiega Rafael Narvaez, cmo di Mutti. Le nuove Zuppe Fresche Mutti rispondono a questa esigenza, offrendo un'alternativa veloce e gustosa.

Il concorso è supportato da una campagna di comunicazione che coinvolge community online come Il Milanese Imbruttito e influencer noti per raccontare in chiave ironica le difficoltà della pausa pranzo. Sono previsti spot radiofonici su RDS 100% Grandi Successi e branded content con i conduttori dell'emittente. Durante il Festival di Sanremo, un'Ape Car brandizzata Mutti sarà presente in Piazza Muccioli per offrire degustazioni delle Zuppe Mutti, mentre Petra Loreggian e Giovanni Vernia trasmetteranno in diretta su Rds dal 10 al 15 febbraio.

Per partecipare al concorso, è possibile visitare il sito ufficiale Mutti e condividere la propria esperienza. Le storie più creative riceveranno premi dedicati.

