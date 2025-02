Langosteria a Palazzo Fendi: entro l'anno una nuova apertura a Milano

Il Gruppo Langosteria è pronto ad ampliare la sua presenza a Milano con l'apertura di una nuova location, prevista entro la fine del 2025, all’interno di Palazzo Fendi. Questo nuovo progetto segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita del brand, che a 18 anni dalla nascita del primo locale in via Savona 10, continua a consolidare il proprio posizionamento come punto di riferimento nella ristorazione di alta classe.

Langosteria, fondata nel 2007 da Enrico Buonocore, si è affermata come una delle realtà più apprezzate nel mondo del fine dining. Con una proposta gastronomica che mescola tradizione e innovazione, il brand è famoso per la sua cucina raffinata, che celebra i migliori ingredienti di mare provenienti da tutte le parti del mondo. Ogni piatto è un’esperienza unica, dove l'attenzione al dettaglio si estende dalla cucina alla tavola.

Oggi Langosteria conta sette location, quattro delle quali a Milano, una a Parigi nel prestigioso hotel Cheval Blanc Paris, e altre due in destinazioni leisure come Paraggi e St. Moritz. Con l'apertura a Milano e altre nuove destinazioni in programma, come Londra, Porto Cervo e Miami, Langosteria continua la sua espansione, rafforzando ulteriormente la sua influenza nel panorama gastronomico globale.

