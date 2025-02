Nasce in Lombardia la prima delle “100 Strade più belle d'Italia”

Un nuovo modo di viaggiare, più attento ai territori e al paesaggio: è questo l'obiettivo del progetto Le Strade più belle d'Italia, promosso da Italy Discovery&Countryside e I Borghi più belli d'Italia, con il supporto del Ministero del Turismo, Regione Lombardia e Anci. Ad aprire la strada - letteralmente - sarà la Lombardia, con il primo itinerario certificato che collega Lovere (Bg) a Teglio (So), attraversando le province di Bergamo, Brescia e Sondrio. Un percorso che si snoda tra valichi alpini, valli incantate, prati in fiore e borghi ricchi di storia e tradizioni.

Partirà da Lovere (Bg) la prima delle 100 Strade più belle d'Italia

«Sono orgogliosa che la prima delle cento Strade più belle d'Italia nasca in Lombardia» ha dichiarato Barbara Mazzali, assessore al Turismo della Regione Lombardia. «Questo progetto valorizza il turismo lento e all'aria aperta, sempre più richiesto dai viaggiatori alla ricerca di autenticità e bellezza». L'idea alla base dell'iniziativa è rivoluzionaria: non più solo destinazioni, ma veri e propri percorsi esperienziali. Il viaggio diventa scoperta del paesaggio, un susseguirsi di panorami e luoghi in cui natura, storia e cultura si fondono in un'armonia perfetta.

Il primo itinerario certificato attraversa alcuni dei luoghi più affascinanti della Lombardia. Lovere, con il suo affaccio spettacolare sul lago d'Iseo, Clusone, la “città dipinta”, e Bienno, celebre per le antiche fucine dei fabbri. E ancora Grosio e Teglio, custodi delle radici più antiche della Valtellina. Un viaggio che regala emozioni autentiche, tra natura e cultura, accompagnato dai sapori della tradizione. Nei prossimi tre anni saranno certificate cento strade, ognuna con una propria identità: percorsi tra boschi e vigneti, strade panoramiche a picco sul mare, sentieri che si arrampicano sulle montagne. Un viaggio che celebra l'Italia più autentica, riscoprendo la bellezza del cammino, della sosta, della contemplazione.

«Con questo progetto, la strada stessa diventa una meta» ha spiegato Roberto Perticone, presidente di Italy Discovery. «Che si viaggi in auto, in moto, in bicicletta o a piedi, vogliamo offrire un'esperienza unica, valorizzando la campagna, le tradizioni e le eccellenze del nostro Paese». Fiorello Primi, presidente de I Borghi più belli d'Italia, ha sottolineato il valore culturale dell'iniziativa: «Ogni strada sarà un itinerario del gusto, un viaggio storico, un'esperienza estetica. In tre anni certificheremo cento strade, ognuna un pezzo di storia italiana». Il progetto sarà presentato ufficialmente il 10 febbraio alla fiera BIT 2025 di Milano, presso lo stand di Regione Lombardia. Una grande occasione per scoprire un nuovo modo di viaggiare e lasciarsi incantare dalle meraviglie della nostra terra.

© Riproduzione riservata