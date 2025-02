Tragedia a Castelguelfo: muore Lorenzo Rovagnati in un incidente in elicottero

È<strong> morto in un incidente aereo Lorenzo Rovagnati, 41 anni, amministratore delegato dell'azienda di salumi insieme al fratello Ferruccio e uno degli eredi del fondatore Paolo Rovagnati. Un elicottero è precipitato nella serata del 5 febbraio a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma, provocando la morte delle tre persone a bordo. Tra le vittime, anche lo stesso imprenditore.

Lorenzo Rovagnati, morto a 41 anni, era amministratore delegato dell'omonima azienda di salumi

L'incidente è avvenuto all'interno della tenuta del Castello di Castelguelfo, di proprietà della famiglia Rovagnati. Gli altri due deceduti sono i piloti del velivolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le prime operazioni di identificazione e accertamento. La Procura di Parma ha aperto un'indagine per ricostruire la dinamica dello schianto, mentre l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo invierà nelle prossime ore un ispettore per collaborare con gli inquirenti. Secondo le prime ipotesi, la fitta nebbia presente nella zona fin dal pomeriggio, unita all'oscurità, potrebbe aver contribuito alla tragedia.

Dalle prime informazioni raccolte, sembra che l'elicottero fosse in fase di decollo. È possibile che, dopo un primo tentativo fallito di prendere quota, il pilota abbia cercato di tornare a terra. Resta da accertare la presenza di un piano di volo e se la torre di controllo fosse stata avvisata. Tra le verifiche in corso, anche l'eventuale urto con un ostacolo durante la manovra. L'area dello schianto si trova in pianura, vicino alla via Emilia, a metà strada tra Parma e Fidenza, nei pressi dell'uscita dell'A15. Il castello medievale è circondato da un ampio parco con un laghetto, un eliporto privato e numerosi edifici. All'esterno, solo campi coltivati. Al momento, non risultano testimoni oculari della tragedia, complice la scarsa visibilità al momento dell'incidente. Le autorità proseguono con le indagini per chiarire le cause dello schianto e ricostruire gli ultimi istanti.

