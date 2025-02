Armani apre il primo ristorante in Cina: il Caffè sbarca a Pechino

Il Gruppo Armani porta la sua ristorazione in Cina con l'apertura dell'Armani/Caffè all'interno del China World Shopping Mall di Pechino. Un nuovo tassello nella strategia di espansione del marchio nella ristorazione, che rafforza il legame di Giorgio Armani con il mercato cinese e con la capitale, da sempre fonte di ispirazione per il designer. Il locale offre un'esperienza che coniuga il gusto per il design e l'ospitalità tipica del brand, portando la sua visione lifestyle anche a tavola.

Armani apre, a Pechino, il primo Armani/Caffè in Cina

Il ristorante si estende su 350 metri quadrati e può ospitare fino a 110 persone nelle due sale interne, a cui si aggiungono altri 40 posti nell'ampia terrazza esterna. L'ingresso principale si trova al terzo piano del grande department store, ma vi si può accedere anche direttamente dalla boutique Giorgio Armani tramite un ascensore interno. Il design degli interni, curato dallo stesso Armani con il suo team di architetti, unisce elementi contemporanei a richiami stilistici che evocano gli anni '30 e '40. Il pavimento in seminato con dettagli in metallo champagne, le pareti in specchio bronzato e metallo dorato e il raffinato motivo di palme sulle carte da parati blu chiaro e oro definiscono un ambiente elegante e ricercato.

L'ingresso è caratterizzato da un desk ispirato alla consolle Venus, che dialoga con il bancone dell'area bar. Due, appunto, le aree principali destinate alla ristorazione: una più intima e una di più ampio respiro, collegate da un corridoio con wine cellar a vista. La terrazza esterna, affacciata sulla città, arricchisce l'offerta con uno spazio all'aperto che valorizza la luce naturale, filtrata da ampie finestre. La proposta gastronomica segue la filosofia Armani: una cucina italiana con influenze internazionali, improntata su semplicità, leggerezza e materie prime selezionate. La ricerca della qualità, l'attenzione alla preparazione e la cura nella presentazione dei piatti sono tratti distintivi che accomunano tutti i ristoranti del marchio. L'obiettivo è offrire un'esperienza culinaria sofisticata ma accessibile, in linea con l'estetica e lo stile di vita promossi da Giorgio Armani.

