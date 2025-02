Una “Suite Sanremo” per seguire il Festival al Radisson Collection Hotel di Milano

Durante il Festival di Sanremo 2025, la Suite Presidenziale del Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milano diventerà la “Suite Sanremo”, uno spazio pensato per seguire la kermesse in un ambiente riservato. Dal 11 al 15 febbraio, gli ospiti avranno l’opportunità di assistere alla diretta del Festival in un contesto raccolto e confortevole. La suite è progettata per accogliere fino a 20 persone, offrendo un’occasione per condividere l’esperienza, commentare le esibizioni e seguire la gara in un’atmosfera rilassata.

La Suite Presidenziale Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milano

Per rendere l’evento più coinvolgente, l’hotel organizza la Lega Radisson del FantaSanremo, invitando gli ospiti a partecipare al gioco dedicato alla competizione musicale. L’offerta gastronomica include un menu curato da “Craving For Catering”, il progetto della chef Mimosa Misasi, e una selezione di drink ispirati al Festival.

Durante la serata, saranno disponibili specialità dolciarie fornite da Eataly, tra cui gianduiotti e cuori di cioccolato. La proposta sarà completata da una selezione di birre artigianali prodotte con materie prime italiane. L’ingresso all’evento ha un costo di 30 euro.

