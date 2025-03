Elysium Hotel di Paphos: ristrutturazione da 10 milioni per un lusso rinnovato

Affacciato sulle acque turchesi del Mediterraneo e a pochi passi dalle Tombe dei Re, l'Elysium Hotel di Paphos si prepara a voltare pagina con un progetto di ristrutturazione. Un investimento da 10 milioni di euro che porterà nuove suite, spazi ripensati e materiali ispirati alla natura di Cipro. Il completamento dei lavori è previsto per la primavera/estate del 2025 e segnerà l'inizio di un nuovo capitolo per questa struttura a cinque stelle.

Un render di una nuova camera da letto dell'Elysium Hotel

L'ospitalità, del resto, non si misura solo nei servizi offerti, ma anche nella capacità di rinnovarsi senza perdere la propria identità. Ed è con questa filosofia che l'Elysium Hotel ha deciso di ripensare le proprie camere e suite, puntando su un'armonia tra design contemporaneo e richiami alla tradizione mediterranea. Il progetto porta la firma dell'architetto cipriota Eraklis Papachristou, il cui obiettivo è stato quello di valorizzare la luce naturale e i materiali autoctoni senza snaturare il carattere originale della struttura. Cuore del rinnovamento sono le 48 nuove suite, pensate per rispondere alle esigenze di una clientela internazionale sempre più attenta al dettaglio e al comfort. Le linee diventano più essenziali con materiali come la quercia naturale, il travertino, il marmo greco Terrazzo Ionian Beige e la pietra calcarea di Limassol che creano un'atmosfera calda e avvolgente. L'intento è chiaro: offrire ambienti eleganti senza eccessi, in cui il design dialoghi con il paesaggio circostante.

All'esterno, le geometrie architettoniche si fondono con la natura grazie a pareti intonacate in terracotta e pavimentazioni in marmo, mentre le sedute integrate incorniciano piscine private che garantiscono relax e riservatezza. L'attenzione al dettaglio si riflette anche nelle diverse tipologie di suite, ognuna pensata per un'esperienza unica:

Le Garden Villa Suite , immerse nella luce e arricchite da giardini privati e plunge pool, offrono un rifugio discreto per chi cerca quiete e privacy.

, immerse nella luce e arricchite da giardini privati e plunge pool, offrono un rifugio discreto per chi cerca quiete e privacy. Le Family Duplex Suite , invece, sono progettate per le famiglie, con camere soppalcate che creano un equilibrio tra spazi condivisi e angoli più intimi.

, invece, sono progettate per le famiglie, con camere soppalcate che creano un equilibrio tra spazi condivisi e angoli più intimi. Le Studio Suite, riservate esclusivamente agli adulti, puntano su un'idea di benessere totale: letti queen-size, doppie docce, terrazze private e l'accesso esclusivo a una piscina dedicata, immersa in un cortile appartato. Un lusso discreto che si inserisce perfettamente nella filosofia dell'hotel, dove l'eleganza è sussurrata e mai ostentata.

