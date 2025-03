Sogemi: incendio in un edificio logistico del Mercato ortofrutticolo di Milano

Nella notte, un incendio è divampato all'interno di un edificio logistico del Mercato alimentare di Milano, adibito allo stoccaggio e alla movimentazione di ortofrutta. Il pronto intervento dell'addetto alla sicurezza di Sogemi e dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere rapidamente la propagazione dell'incendio, evitando che si estendesse ad altre strutture del comprensorio. I danni sono stati limitati al fabbricato coinvolto nell'incidente e non si registrano feriti.

Incendio nella notte al Mercato ortofrutticolo di Milano

Le attività del Mercato Alimentare di Milano proseguono senza interruzioni. In queste ore, Sogemi, la società che gestisce i mercati agroalimentari all'ingrosso di Milano per conto del Comune, sta effettuando una valutazione dei danni alle strutture coinvolte. La società si è detta a disposizione delle Forze dell'Ordine, che stanno indagando per stabilire le cause dell'incendio.

Sogemi, che gestisce una delle principali realtà europee nel commercio all’ingrosso di prodotti agroalimentari, è impegnata anche nello sviluppo di iniziative innovative volte a trasformare i mercati in centri polifunzionali, integrando servizi per la distribuzione organizzata e per la conservazione e trasformazione dei prodotti.

