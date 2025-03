Relais & Chateaux cresce ancora. Tra le 11 novità il Parker's di Napoli

Relais & Chateaux continua a espandersi e accoglie undici nuove dimore nel mondo, confermando la crescita costante dell'associazione e la forza di una visione condivisa dell'ospitalità. Tra queste, il Grand Hotel Parker's di Napoli, che diventa il primo Relais & Chateaux della città. Una novità importante per l'Italia e un segnale forte per tutto il comparto dell'hotellerie di alta gamma, sempre più attento a coniugare qualità, identità e radicamento territoriale.

L'esterno del Grand Hotel Parker's di Napoli

Le nuove strutture che entrano nella collezione rappresentano un ampliamento significativo del network a livello globale, toccando non solo l'Europa - con Italia, Grecia, Lussemburgo e Francia - ma anche il Medio Oriente, con una nuova dimora in Turchia, l'Asia, con ingressi in India e Giappone, gli Stati Uniti, con una presenza a Washington D.C., fino ai Caraibi e all'America Centrale, rispettivamente con Bahamas e Guatemala. Pur essendo realtà molto diverse tra loro, queste dimore condividono i valori fondanti dell'associazione: l'impegno verso l'Art de Vivre, la valorizzazione della cultura gastronomica e il rispetto profondo per la diversità culturale.

«La nostra associazione ha intrapreso un cammino sostenibile nell'intento di contribuire, attraverso la cucina e l'ospitalità, alla costruzione di un mondo più rispettoso e più solidale, in armonia con il pianeta. È un onore per me accogliere nella famiglia Relais & Chateaux questi undici nuovi associati che condividono gli stessi nostri valori e una passione comune per la bellezza e il gusto» ha dichiarato il presidente Laurent Gardinier.

Una delle suite del Grand Hotel Parker's di Napoli

Nel caso italiano, l'ingresso del Grand Hotel Parker's ha un valore simbolico e storico. Aperto nel 1870, è stato il primo hotel cinque stelle lusso di Napoli. Affacciato sul Golfo, è da sempre uno dei luoghi più rappresentativi dell'accoglienza partenopea. Negli anni ha saputo rinnovarsi senza perdere la propria identità, puntando con forza sulla ristorazione - oggi vanta due stelle Michelin con il George Restaurant, guidato dallo chef Domenico Candela - e su un'ospitalità che unisce eleganza e autenticità.

«Dal 1870, il Grand Hotel Parker's è un simbolo di eleganza senza tempo e ospitalità napoletana. Oggi scriviamo una nuova pagina della nostra storia diventando il primo Relais & Chateaux della città. Questo importante riconoscimento celebra la visione della mia famiglia che, sin dall'inizio, ha saputo coniugare tradizione e innovazione nell'arte del ricevere e del bien vivre. Ma è solo l'inizio. Guardiamo al futuro con la passione, l'orgoglio e la volontà di offrire esperienze ancora più memorabili, attraverso un'ospitalità attenta e personalizzata e una proposta gastronomica che esalta con creatività i tesori del nostro territorio» ha commentato Giovanni Torre Avallone, maitre de maison del Relais & Chateaux Grand Hotel Parker's.

Completano il gruppo dei nuovi ingressi l'Ahama a Fethiye, in Turchia; l'Enowa Yufuin a Yufu City, in Giappone; il ristorante Jont a Washington D.C., negli Stati Uniti; l'Hotel Les Roches a Le Lavandou e il Domaine Mouflon d'Or a Zonza, entrambi in Francia; il Ran Baas The Palace a Patiala, in India; il ristorante Sublime a Guatemala City; The Cove Eleuthera a Gregory Town, nelle Bahamas; il Myconian Sunrise a Mykonos, in Grecia; e Villa Pétrusse, in Lussemburgo.

