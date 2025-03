L'olivo che resiste: i sommelier donano a Mattarella un simbolo di cura e memoria

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte al 44° "Forum della cultura dell'olio e del vino", organizzato dalla Fondazione italiana sommelier (Fis) a Roma. L'evento si è aperto, come di consueto, con l'Inno di Mameli interpretato dal tenore Francesco Grollo, seguito da una suggestiva narrazione della "favola dell'olio".

All'arrivo del Capo di Stato, i 900 partecipanti presenti - tra cui i maggiori produttori italiani - si sono alzati in piedi per tributarlo con una calorosa standing ovation. Ad accoglierlo, nella sede della scuola di alta formazione guidata da Franco Maria Ricci, è stato proprio quest'ultimo che, nel suo intervento, ha ricordato come proprio oggi Luigi Veronelli avrebbe compiuto 100 anni, sottolineando il suo ruolo fondamentale nella nascita della prima scuola dedicata all'olio. A conclusione del momento istituzionale, Ricci ha donato al presidente Mattarella un olivo centenario della varietà leccino, resistente alla Xylella, che verrà piantato nella tenuta presidenziale di Castel Porziano.

