Egnazia Ospitalità Italiana tra i migliori posti di lavoro in Italia

Egnazia Ospitalità Italiana è stata inserita tra le 15 migliori aziende italiane nella categoria 500-999 collaboratori della classifica Best Workplaces Italia 2025, redatta da Great Place to Work. Il premio, assegnato ufficialmente lo scorso 20 marzo a Milano, riconosce il gruppo fondato da Aldo Melpignano come una delle realtà più virtuose in tema di ambiente lavorativo, fiducia interna e attenzione verso le persone.

Egnazia Ospitalità Italiana premiata tra i Best Workplaces 2025

La classifica, tra le più autorevoli in Italia per quanto riguarda la qualità del lavoro, si basa sull'analisi delle opinioni dei dipendenti raccolte attraverso il Trust Index, un'indagine condotta direttamente da Great Place to Work. I collaboratori vengono coinvolti su cinque dimensioni fondamentali: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione. In questo modo si misura la reale percezione interna rispetto al clima aziendale, andando oltre i numeri e le policy formali.

Nel caso di Egnazia, il riconoscimento assume un significato ancora più rilevante se si considera il contesto in cui opera: il comparto dell'ospitalità, spesso associato a ritmi intensi e a un alto turnover del personale. La visione portata avanti da Aldo Melpignano e dal suo team, invece, ha sempre posto le persone al centro, puntando su una cultura del lavoro fondata su fiducia e collaborazione. Non a caso, l'azienda è già in possesso della certificazione Great Place to Work per alcune delle sue strutture.

Durante la cerimonia di premiazione, è stato evidenziato anche un altro elemento chiave del successo: l'approccio For All. Questo modello, applicato da Great Place to Work, valuta la capacità di un'azienda di garantire un'esperienza lavorativa positiva a tutti i collaboratori, indipendentemente da genere, età, anzianità aziendale, livello organizzativo o condizione contrattuale. Una vera prova del nove per capire se il clima aziendale positivo è realmente condiviso da tutta la squadra, senza eccezioni.

Aldo Melpignano, fondatore di Egnazia Ospitalità Italiana

Il gruppo Egnazia, da parte sua, ha commentato con soddisfazione il traguardo raggiunto, sottolineando la coerenza con i valori che guidano il loro lavoro quotidiano: «Questo traguardo rappresenta un'importante conferma dell'approccio di Egnazia, che si distingue per la capacità di creare un ambiente di lavoro positivo, inclusivo e motivante. La cultura aziendale pone al centro le persone, riconoscendo che il benessere dei collaboratori è un elemento fondamentale per il successo. Investire nella valorizzazione del talento e nella crescita professionale è una priorità strategica per l'azienda, che continua a sviluppare politiche orientate alla formazione, all'inclusione e all'equità».

