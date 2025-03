Incendio alla Perfetti di Lainate: fiamme in un'area esterna, nessun ferito

Nel primo pomeriggio di mercoledì 26 marzo si è verificato un incendio in un’area esterna dell’azienda dolciaria Perfetti di Lainate (Mi), nota produttrice di caramelle e gomme da masticare. L’incendio ha interessato un magazzino contenente scarti di lavorazione, generando una colonna di fumo visibile a distanza.

A Lainate, nel Milanese, è scoppiato un incendio in un'area esterna dell'azienda Perfetti Van Melle

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano e Saronno, che hanno operato con nove mezzi per contenere le fiamme. A titolo precauzionale, sono stati evacuati tre edifici civili adiacenti all’azienda. L’incendio è stato dichiarato sotto controllo intorno alle 15 e non si registrano feriti o danni significativi alla struttura produttiva.

Per monitorare eventuali rischi ambientali, sono stati impiegati anche i mezzi di pronto intervento Nbcr, specializzati nella gestione di sostanze chimiche pericolose. Le rilevazioni effettuate con strumentazione portatile non hanno evidenziato criticità per la qualità dell’aria, in quanto i materiali combusti hanno disperso i gas in atmosfera. In una nota ufficiale, l’azienda ha confermato che l’incendio si è sviluppato in un’area esterna di dimensioni contenute e che non ha avuto conseguenze sull’operatività dello stabilimento.

La Perfetti, attiva fin dagli anni del boom economico italiano, è stata la prima azienda a produrre gomme da masticare nel Paese, con marchi storici come Brooklyn e Big Babol. Nel tempo, ha acquisito il marchio Golia e, nel 2001, la società olandese Van Melle, dando origine al gruppo Perfetti Van Melle, oggi tra i principali attori del settore dolciario a livello internazionale.

