Tragedia a Torino: un pullman turistico precipita nel Po, muore l'autista

Un pullman turistico è finito nel fiume Po nel pomeriggio di mercoledì 26 marzo, nel pieno centro di Torino. L'autista è morto sul colpo e non ci sarebbero altre persone coinvolte. È successo tutto poco prima delle 18, in piazza Vittorio Veneto, a due passi da una delle zone più frequentate della città anche da visitatori e gruppi organizzati.

Incidente a Torino: pullman turistico cade nel Po in piazza Vittorio, muore il conducente

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo era parcheggiato in piazza Vittorio e avrebbe iniziato una manovra in retromarcia. L'autista avrebbe perso il controllo del pullman, finendo dritto verso il parapetto lungo Corso Cairoli, all'altezza del semaforo che porta sul ponte Vittorio Emanuele I. L'impatto ha sfondato la balaustra e il pullman è precipitato nelle acque del fiume. L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un malore improvviso al volante.

Il corpo senza vita dell'uomo è stato recuperato dai soccorritori intervenuti con gommoni e attrezzature da immersione. Una volta riportato a riva, il cadavere è stato coperto con una coperta termica, dopo che il personale del 118 ne ha constatato il decesso. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno immediatamente chiuso la circolazione su Lungo Po Armando Diaz, ponte Vittorio Emanuele I e l'intera area attorno al luogo dell'incidente.

Al momento dell'impatto, il pullman ha sfiorato due persone, un ragazzo e una signora, che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in ambulanza. Per fortuna, le loro condizioni non sembrerebbero gravi. I primi ad accorrere sono stati alcuni ragazzi del circolo remiero poco distante, che si sono lanciati nei soccorsi ancora prima dell'arrivo delle squadre di emergenza.

© Riproduzione riservata