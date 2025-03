Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival: tre giorni di festa per i formaggi d'Italia

Tre giorni in compagnia dei migliori formaggi d'Italia. Già ieri, fra le vie del magnifico centro storico di Cremona, i primi affollati 'assaggi' nell'ambito di "Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival"; assaggi che continueranno anche oggi sabato 29 e domani, domenica 30.

Tre giorni di festa per i formaggi d'Italia

Grazie all'imminente cambio dell'ora (stasera) e ad un clima più che mai piacevole e imprevedibile (una volta c'erano le quattro stagioni, adesso pare siano tutte nel mese di marzo), centinaia di persone hanno partecipato ad un evento imperdibile per gli amanti dei sapori autentici e delle eccellenze casearie.

I protagonisti della manifestazione

Immancabili dalla Lombardia i principi della manifestazione, ossia il Grana Padano Dop, e il Provolone Valpadana Dop che aprono la strada del gusto verso alcuni dei formaggi più caratteristici: Formai de Mut, Taleggio, Gorgonzola, Cremoso Stracchino, il raro Strachitunt, l'immancabile e celebre Salva Cremasco, il tradizionale Cacio realizzato secondo antiche tecniche tramandate nei tempi, così come dalle valli bresciane sono da scoprire e valorizzare: Silter, Bagoss e Tombea.

Le altre eccellenze italiane

Il Piemonte mette in vetrina il rinomato Montébore, l'Alto Adige le eccellenze dall'inconfondibile aroma affumicato, la Toscana una vasta gamma di Pecorini, così come la Sardegna, assieme ai sapori robusti ed autentici della Campania e della Calabria.

Abbinamenti e innovazioni gustative

E per esaltare al meglio le caratteristiche dei formaggi di questo Festival, è possibile scoprire intriganti abbinamenti grazie a originali e stuzzicanti percorsi. Tra le specialità proposte spicca un'innovazione: le mandorle incontrano la mozzarella di bufala. Nasce, un prodotto dal gusto unico come il Tarallo. Insomma, un'opportunità per scoprire e gustare il meglio della produzione casearia del Bel Paese.

di Renato Andreolassi

