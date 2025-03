Preferred Hotels & Resorts cresce ancora in Italia: 13 nuovi hotel in 14 mesi

Il più grande marchio indipendente di hotel al mondo ha rafforzato la sua presenza in Italia con 13 nuovi ingressi in 14 mesi. Infatti, tra gennaio 2024 e marzo 2025 sono entrati a far parte del portfolio di Preferred Hotels & Resorts nomi come l'Armani Hotel Milano, il Grand Hotel Imperiale a Forte dei Marmi, il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc, l'Ara Maris a Sorrento, il Boutique Hotel Stresa, il Cala del Porto Punta Ala e il Preidlhof Luxury Dolce Vita Resort nelle Dolomiti. Strutture molto diverse tra loro, che spaziano dalle città d'arte alle coste, fino alle località montane, confermando l'obiettivo del gruppo di presidiare tutta la penisola con proposte variegate per ogni tipo di viaggiatore.

Preferred Hotels and Resorts: in Italia 13 nuovi ingressi negli ultimi 14 mesi

L'Italia, d'altronde, resta uno dei mercati chiave per Preferred Hotels & Resorts, che ha chiuso il 2024 con 79 nuove strutture nel mondo, segnando l'anno di maggiore crescita dal 2019, con otto aggiunte solo nel nostro Paese. La spinta è proseguita anche nel primo trimestre del 2025, con altri cinque hotel affiliati, due dei quali nella sola Milano. Ad oggi, il marchio conta oltre 50 strutture italiane nel proprio portfolio e continua a puntare sull'aumento dei flussi turistici previsti per la primavera e l'estate. Gli hotel recentemente aggiunti offrono esperienze che vanno dal benessere al viaggio culturale, dalla vacanza in famiglia al weekend di coppia, con un'offerta modellata sulle esigenze di chi cerca un servizio curato e una forte identità locale.

Tra le new entry d'eccellenza, l'Armani Hotel Milano

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a queste nuove eccezionali strutture nel nostro portfolio in Italia, che ora comprende più di 50 hotel - ha dichiarato Antonio Mugno, regional director Southern Europe di Preferred Hotels & Resorts. Ognuna di queste nuove aggiunte, situate sia in luoghi iconici che in gemme nascoste, ha qualcosa di unico, con la certezza che il brand continui ad offrire esperienze di viaggio straordinarie per ogni tipo di cliente». Tra i nuovi affiliati in Italia:

Armani Hotel Milano (Milano) - Legend Collection Grand Hotel Imperiale (Forte Dei Marmi) - L.V.X. Collection Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc (Courmayeur) - L.V.X. Collection Ara Maris (Sorrento) - Collezione L.V.X. Boutique Hotel Stresa (Stresa) - L.V.X. Collection Cala del Porto Punta Ala (Punta Ala) - L.V.X. Collection Preidlhof Luxury Dolce Vita Resort (Naturno) - Lifestyle Collection

Tra gli altri hotel che sono entrati a far parte del portfolio dal 2024:

Hotel Excelsior Spa & Lido (Pesaro) - Lifestyle Collection Castello Dal Pozzo Resort (Oleggio Castello) - Lifestyle Collection Hotel Number Nine (Firenze) - Lifestyle Collection The First Musica (Roma) - L.V.X. Collection Hotel Bellerive Lifestyle (Salò) - Lifestyle Collection Savona 18 Suites (Milano) - Lifestyle Collection

