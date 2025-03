The Pantheon Iconic Rome Hotel tra le aziende europee cresciute più rapidamente

La crescita dell'ospitalità di lusso in Italia trova una nuova conferma nella classifica FT 1000 - Europe's Fastest Growing Companies, pubblicata dal Financial Times, che riconosce le aziende a più rapida espansione nel continente. Tra i nomi di spicco figura The Pantheon Iconic Rome Hotel, struttura d'eccellenza del gruppo Pacini, che si è piazzata al 137° posto della graduatoria grazie a una crescita impressionante del 1.143,7% in termini assoluti e un Cagr (Compounded average growth rate) del 131,7% tra il 2020 e il 2023. Numeri che parlano chiaro: il fatturato dell'hotel è passato da poco più di 1,3 milioni di euro nel 2020 a quasi 17 milioni nel 2023, un salto che ne consolida la posizione di riferimento nel panorama dell'hotellerie di lusso.

The Pantheon Iconic Rome Hotel tra le aziende a più rapida crescita in Europa secondo il Financial Times

Dietro questo risultato c'è una strategia ben definita e una gestione capace di valorizzare il potenziale della struttura. A guidarla dal 2019 è Silvia Catalano, general manager, il cui approccio ha saputo coniugare performance finanziaria e team building, creando un ambiente di lavoro motivante e orientato all'eccellenza. Il successo della struttura, infatti, non è solo nei numeri, ma anche nella qualità dell'esperienza offerta agli ospiti, elemento che ha reso The Pantheon Iconic Rome Hotel un punto di riferimento a livello internazionale. L'hotel si distingue per il suo stile, che unisce elementi contemporanei a un'eleganza classica. Tra i suoi punti di forza la terrazza panoramica, da cui si gode una vista mozzafiato sulla città, diventata negli anni un vero e proprio simbolo della struttura. Un altro elemento distintivo è il ristorante Idylio by Apreda, guidato dall'executive chef Francesco Apreda, che con la sua Stella Michelin è un punto fermo per gli appassionati di gastronomia d'autore. Qui la cucina italiana si fonde con raffinate influenze asiatiche, dando vita a un'esperienza culinaria equilibrata tra tradizione e innovazione.

Il riconoscimento del Financial Times è un risultato che premia non solo la crescita finanziaria, ma anche la visione imprenditoriale del gruppo Pacini: «Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento del Financial Times, che premia il nostro impegno nel fornire un'ospitalità di alto livello e nell'offrire ai nostri ospiti un'esperienza autentica e raffinata nelle location più iconiche d'Italia» ha dichiarato Emidio Pacini, founder e ceo del gruppo. Gli fa eco il cfo, Luca Sbordoni, sottolineando come «la crescita straordinaria di The Pantheon Iconic Rome Hotel è il risultato di una visione chiara, di investimenti mirati e del lavoro di un team altamente qualificato. Continueremo a puntare sull'innovazione e sulla qualità per consolidare ulteriormente la nostra presenza nel mercato dell'hotellerie di lusso». Pacini Group Spa, a cui fa capo l'hotel, si conferma dunque un nome di riferimento nell'hospitality di alta gamma in Italia, con un portafoglio che conta sei strutture in location d'eccezione come Milano, Venezia e Roma. L'obiettivo è quello di proseguire su questa strada, investendo ulteriormente per offrire esperienze sempre più personalizzate a una clientela internazionale esigente.

