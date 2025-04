Trump pronto all'annuncio dei dazi, che scatteranno da subito

Dazi del 20% su larga scala, in vigore da subito, anche per i Paesi alleati (come quelli dell'Ue). È questa la linea decisa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che mercoledì 2 aprile, alle 16 ora locale (le 22 in Italia), presenterà ufficialmente il piano nel giardino delle rose della Casa Bianca. Lo ha confermato lui stesso parlando ai giornalisti nello studio ovale, spiegando che i dettagli verranno resi noti solo in occasione dell'annuncio ufficiale. Ma una cosa è certa: le nuove tariffe colpiranno “un'ampia gamma di Paesi”, senza eccezioni.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump

Il cuore della proposta, come ha ribadito Trump con il suo stile diretto, è tutto in una parola: “reciproco”. «Quella parola, reciproco, è molto importante. Quello che fanno a noi, lo faremo a loro» ha dichiarato il presidente. Non si tratta, dunque, di un semplice irrigidimento nei confronti della Cina o di altri storici avversari economici, ma di un cambio di approccio radicale anche verso i partner commerciali tradizionali degli Stati Uniti, accusati apertamente di ostacolare in modo scorretto le esportazioni americane.

Secondo fonti della Casa Bianca, le opzioni sul tavolo sono due. La prima è un dazio fisso del 20% su tutte le importazioni, una misura che da sola potrebbe garantire oltre 6mila miliardi di dollari di entrate alle casse statunitensi. La seconda ipotesi, più articolata, prevede tariffe differenziate da Paese a Paese, calcolate in base agli ostacoli imposti a loro volta da quei governi ai prodotti americani. In ogni caso, il messaggio è chiaro: chi vorrà evitare i dazi dovrà sedersi al tavolo delle trattative e siglare nuovi accordi con Washington.

Un ulteriore dettaglio, non secondario per l'impatto immediato che avrà sull'economia globale, è arrivato dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt: «I dazi che Donald Trump annuncerà domani saranno efficaci immediatamente». Niente periodo di transizione, quindi, né finestra per aggiustamenti. Alla domanda se ci sia ancora margine di manovra per i leader stranieri, Leavitt ha risposto lasciando aperto uno spiraglio, ma a precise condizioni: «Il presidente Trump è sempre pronto per una telefonata o per una buona negoziazione».

