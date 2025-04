Metro Italia, inaugurato un nuovo centro multicanale a Olbia

Metro Italia, azienda specializzata nel commercio all'ingrosso per l'Horeca, ha inaugurato un nuovo centro multicanale a Olbia, nella zona industriale della città. La struttura si affianca ai punti vendita di Cagliari (attivo dal 1996) e Sassari (dal 2005), consolidando la presenza dell'azienda in un'area a forte vocazione turistica, dove il comparto Horeca rappresenta uno dei principali motori economici.

Il valore stimato dell'Horeca in Sardegna si aggira intorno a 900 milioni di euro, con 238 milioni concentrati nella sola Olbia. La nuova apertura rientra nel piano di investimenti locali dell'azienda, che attualmente conta circa 200 dipendenti in Sardegna e ha registrato un fatturato pari a 123 milioni di euro nell'anno fiscale 2023-2024. Con questo nuovo punto vendita, la Sardegna diventa la regione con più centri Metro nel Centro-Sud Italia dopo il Lazio. Il nuovo centro impiega circa 50 persone, con particolare attenzione alla parità di genere: la metà dei capi reparto sono donne. Metro Olbia offre un servizio multicanale, che include vendita diretta in sede, Food Service Distribution con consegna presso le attività ristorative e acquisti tramite il Mercato Online, con un assortimento di oltre 250.000 articoli professionali. All'interno della struttura è presente anche un Punto Servizi dedicato al supporto gestionale e formativo per i clienti, che comprende la piattaforma DISH per la digitalizzazione dell'attività Horeca e corsi formativi curati da Metro Academy. Il centro adatta l'offerta in base alla stagionalità, con maggiore enfasi sulle consegne in estate e sullo store fisico in inverno.

Metro punta anche sulla valorizzazione dei prodotti regionali: a livello nazionale il gruppo distribuisce oltre 7.000 referenze locali, di cui circa 700 provenienti dalla Sardegna, in collaborazione con 95 fornitori locali. Tra i prodotti sardi distribuiti: vino (230 referenze), formaggi, salumi, ortofrutta e pesce, spesso certificati con denominazioni di origine (4 Dop, 4 Igp, 121 Doc, 30 Docg, 79 Igt). Il 26% dell'assortimento complessivo è costituito da prodotti a marchio Metro. «L'apertura di Olbia si inserisce nella nostra strategia di crescita sul territorio italiano - ha dichiarato David Martinez Fontano, ceo di Metro Italia - con l'impegno a essere sempre più vicini e al fianco dei professionisti dell'Horeca con l'unica offerta multicanale presente nel settore in Italia. Continuiamo a investire per rafforzare la nostra rete e offrire soluzioni sempre più integrate, combinando innovazione digitale e presenza capillare. La Sardegna rappresenta un mercato chiave, e questo nuovo investimento conferma il nostro impegno a supportare lo sviluppo economico locale».

«Da sardo, sono particolarmente orgoglioso di vedere Metro rafforzare la sua presenza in questa Regione - ha aggiunto Mauro Pes, responsabile commerciale Sud Italia e Isole -. Arrivando a Olbia, possiamo supportare ancora meglio gli operatori del settore, offrendo loro una triplice possibilità di acquisto: di persona nel nostro nuovo centro multicanale, attraverso i nostri consulenti commerciali con consegna diretta presso le attività Horeca e sul nostro Mercato Online». In linea con l'espansione della strategia multicanale, Metro prevede a breve l'apertura di un nuovo Deposito a Pontedera (Pi). La struttura, dedicata esclusivamente alle consegne dirette, occuperà 9.000 metri quadrati, ampliando ulteriormente l'offerta logistica.

