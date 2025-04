La Guida Michelin sbarca nel Sud degli Usa: nasce l'edizione “American South”

La Guida Michelin annuncia l'arrivo nel Sud degli Stati Uniti con una nuova edizione regionale, frutto della collaborazione con Travel South Usa. La selezione, che comprende Alabama, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina e Tennessee, punta a raccontare l'anima gastronomica di questi territori, estendendo lo sguardo oltre le grandi città e integrando anche la guida già esistente della città di Atlanta.

Il Sud degli Usa entra nella Guida Michelin

«Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo capitolo per la Guida Michelin: è la prima volta, dal debutto americano nel 2005, che viene presentata una selezione a carattere regionale» ha dichiarato Gwendal Poullennec, direttore internazionale delle Guide Michelin. «La cucina meridionale degli Stati Uniti è il frutto di una straordinario mix di influenze, che ha dato vita a un patrimonio gastronomico unico, valorizzato con orgoglio da chef di grande talento». Gli ispettori Michelin sono già all'opera sul territorio per individuare le eccellenze locali. La lista dei ristoranti selezionati verrà svelata in occasione della cerimonia ufficiale dedicata alla Michelin Guide American South, prevista entro la fine dell'anno.

Nel progetto, come detto, è coinvolta anche Travel South Usa, organizzazione che rappresenta gli enti del turismo del Sud degli Stati Uniti, che ha supportato l'iniziativa sotto il profilo promozionale e di marketing. «Travel South Usa è orgogliosa di sostenere l'arrivo della Guida Michelin. Il Sud degli Stati Uniti merita da tempo un riconoscimento internazionale per la sua straordinaria cucina "farm-to-table", i prodotti ittici di qualità eccellente, oltre alla ricca tradizione culinaria» ha commentato Liz Bittner, presidente e ceo di Travel South Usa. «Questa iniziativa è un'occasione unica per mettere in luce il lavoro di cuochi eccezionali, tanto nei centri urbani più grandi che nelle piccole città. Un sentito ringraziamento va agli enti del turismo statali e alle destinazioni coinvolte per aver reso possibile questo importante progetto».

