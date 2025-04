A Milano apre “Mamo Pinsa & Drink”, la nuova pinseria inclusiva e gourmet

Apre giovedì 3 aprile alle 19.30 in via Lazzaro Papi 22, nel cuore di Porta Romana, a Milano, Mamo Pinsa & Drink, una nuova pinseria dove sarà possibile assaggiare pinse tradizionali e gourmet abbinate a cocktail studiati su misura. Durante l'inaugurazione, pinsa e drink saranno offerti gratuitamente a tutti gli ospiti.

Apre a Milano “Mamo Pinsa and Drink”: pinse gourmet e inclusività alimentare

Dietro al progetto ci sono Maddalena e Margherita Amoriello, sorelle e figlie d'arte, cresciute in una famiglia che ha fatto dell'impasto la propria missione. Il padre, Marco, è un'autorità riconosciuta nel mondo della pizza senza glutine: tre volte campione del mondo, ha ricevuto anche il riconoscimento di miglior pizzeria senza glutine da Gambero Rosso. Oggi è giudice internazionale e si è fatto promotore della cultura della pizza, ottenendo anche un riconoscimento per la ristorazione dall'Università Federico II. La madre, Marianna Iaquinto, ha invece scelto di ampliare l'offerta della pizzeria di famiglia specializzandosi nella pinsa romana, diventando una vera maestra nella lavorazione di impasti con e senza glutine. Ed è proprio da questa eredità che le due sorelle decidono di portare a Milano un locale che coniuga sapore, ricerca e inclusività alimentare.

“Mamo Pinsa and Drink”: Maddalena e Margherita Amoriello

“Mamo Pinsa & Drink” si basa su un'idea chiara: creare uno spazio dove il gusto non esclude nessuno. Tutte le pinse in menu sono infatti disponibili anche in versione senza glutine, senza lattosio e low carb, per permettere anche a chi ha intolleranze alimentari di vivere un'esperienza gastronomica completa. L'impasto è realizzato con un mix di farine di frumento, soia e riso, con una lunga lievitazione che garantisce leggerezza e un minore apporto di grassi rispetto alla classica pizza. Il menu spazia dalle pinse più note, come la Margherita (pomodoro San Marzano, fior di latte, basilico, olio d'oliva), la Rustica (fior di latte, a scelta fra bresaola, crudo o speck, rucola, scaglie di parmigiano) o la Dolce Bologna (fior di latte, mortadella Bologna Igp, crema e granella di pistacchio), a proposte più creative e fuori dagli schemi come la Lady Anna (fior di latte, baccalà, datterino giallo, olive taggiasche, basilico), la Saporita (crema di asparagi, fior di latte, mozzarella di bufala, datterino giallo, lardo di Patanegra, tarallo sbriciolato) e la Diavola (pomodoro San Marzano, fior di latte, spianata calabra, fili d'angelo piccanti).

L'esperienza si completa con una drink list pensata per valorizzare ogni sapore, anche in fase di abbinamento. Tra i signature cocktail, spiccano il Malika (Gin London Dry Tanqueray, Chambord, succo di lime, acqua faba, sciroppo di zucchero, lamponi freschi), il Red Vibes (Vodka Grey Goose infusa con tè, sciroppo di miele fatto in casa, St. Germain, succo di lime, ginger beer all'ibisco) e lo Spicy Lips (Mezcal Vida, succo di lime, sciroppo di mandorla, Angostura bitter, Tabasco e paprika). L'ambiente è stato curato nei dettagli, con un interior design firmato da Camilla Bellini e un'identità visiva realizzata da Inspiring People Relations, per creare un'atmosfera elegante ma informale, adatta sia per un aperitivo rilassato che per una cena tra amici. L'idea è quella di proporre un punto di ritrovo che unisca convivialità e qualità, senza rinunciare alla cura per chi ha esigenze alimentari specifiche.

Mamo Pinsa & Drink

Via Lazzaro Papi 22 - 20135 Milano (Mi)

Tel +39 389 928910

