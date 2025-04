Berberè raddoppia a Roma: il 9 maggio apre una nuova pizzeria a San Lorenzo

Berberè inaugura il suo secondo locale romano venerdì 9 maggio, all'interno di The Social Hub nel quartiere San Lorenzo. Con questa nuova apertura, le pizzerie del gruppo arrivano a 24 tra Italia e Regno Unito.

Berberè apre una nuova pizzeria a Roma: il 9 maggio debutta a San Lorenzo

Il 2025 si apre dunque con un'altra tappa nel percorso di crescita del marchio fondato dai fratelli Aloe, che continua a consolidarsi nelle principali città metropolitane. Dopo il primo locale a Porta Pia, Berberè sceglie un'altra zona dinamica della capitale: San Lorenzo, cuore studentesco e multiculturale, dove ha sede The Social Hub, progetto che fonde ospitalità, coworking e servizi pensati per la comunità locale e internazionale. L'apertura segue di pochi mesi altre due mosse significative per l'azienda. Nel 2024, infatti, è stata inaugurata a Bologna “Casa Madre”, che non è solo una pizzeria ma anche un centro di formazione permanente, e a Londra è arrivata la terza sede, nel centralissimo quartiere di Soho, a Tottenham Court Road. Segnali di un'espansione ragionata, che punta alla qualità e al radicamento nei territori.

«Siamo entusiasti di portare Berberè in una realtà così dinamica e dal respiro internazionale - commenta Salvatore Aloe. Questa nuova apertura è perfettamente in linea con il nostro percorso di crescita, che punta alle principali città metropolitane, senza mai perdere il nostro spirito autentico: essere una pizzeria di quartiere. In questo senso, San Lorenzo rappresenta il luogo ideale per noi, un quartiere vivace e inclusivo, frequentato da giovani, persone che studiano e professionisti e professioniste internazionali, dove poter condividere il piacere di una pizza artigianale, preparata con lievito madre vivo e ingredienti di alta qualità».

© Riproduzione riservata