Costa dei Trabocchi: nasce il marchio per un turismo sostenibile e autentico

È stato presentato ufficialmente nella sede della Camera di Commercio Chieti-Pescara il marchio “Costa dei Trabocchi - Territorio sostenibile”, un nuovo strumento di marketing territoriale pensato per rafforzare l'attrattività turistica e valorizzare le eccellenze locali. L'iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio insieme al Gal Costa dei Trabocchi nell'ambito del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo, punta a rendere la Costa dei Trabocchi una destinazione riconosciuta per qualità, sostenibilità e identità.

Costa dei Trabocchi in Abruzzo, un marchio per il turismo sostenibile

Il marchio non si limita a essere un semplice simbolo grafico, ma diventa un vero strumento operativo che coinvolge attivamente le imprese del territorio. Potranno aderirvi le aziende agroalimentari, turistiche, dell'ospitalità e della ristorazione dei 25 comuni del comprensorio, a patto di rispettare criteri precisi: sede operativa sul territorio, regolarità amministrativa e contributiva, impegno documentato in ambito ambientale, sociale ed economico, oltre alla partecipazione a percorsi formativi legati alla qualità turistica e alla responsabilità Esg. Inoltre, per completare la candidatura, le imprese dovranno compilare il questionario SUSTAINability, sviluppato da Unioncamere, che serve a misurare le performance di sostenibilità in base ai criteri Esg e agli obiettivi dell'Agenda 2030.

Il funzionamento del marchio è articolato su due livelli: il livello Gold sarà riservato alle imprese che hanno già ottenuto certificazioni riconosciute come Dop, Igp, Iso, Ecolabel, Ospitalità Italiana o Touring Experience; il livello Silver, invece, sarà assegnato a quelle realtà che, pur non avendo ancora ottenuto certificazioni formali, sono impegnate concretamente in un percorso di miglioramento continuo. Le richieste di adesione dovranno essere presentate alla Camera di Commercio Chieti Pescara, che gestirà la verifica dei requisiti insieme a una commissione tecnica in cui è coinvolto anche il Gal Costa dei Trabocchi. Chi entrerà a far parte del progetto sottoscriverà un vero e proprio patto di qualità, con l'obbligo di promuovere pratiche sostenibili, valorizzare le tradizioni locali e mantenere nel tempo gli standard richiesti. Il marchio avrà una validità di 18 mesi, con possibilità di rinnovo, e prevede anche il passaggio da Silver a Gold per le imprese che nel frattempo avranno raggiunto i requisiti.

Durante la presentazione, Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, ha spiegato: «Il marchio Costa dei Trabocchi è un progetto nato dalla volontà di valorizzare il nostro territorio attraverso le sue imprese, i suoi prodotti e le sue esperienze autentiche. Un marchio che non è solo un simbolo, ma un vero e proprio patto di qualità e sostenibilità, destinato a quelle realtà imprenditoriali che scelgono di investire con serietà nell'identità, nella tutela e nello sviluppo locale. Siamo convinti che la sostenibilità debba essere un impegno condiviso: non un'etichetta da esibire, ma un percorso da costruire insieme, giorno dopo giorno, con coerenza e lungimiranza. Per questo il marchio sarà affidato solo a chi dimostrerà, con atti concreti, la volontà di essere parte attiva di una visione comune, in grado di far crescere il territorio senza snaturarlo».

A sottolineare l'importanza di questo passaggio è intervenuto anche Roberto Di Vincenzo, presidente del Gal Costa dei Trabocchi, che ha aggiunto: «Il lancio del marchio e del disciplinare della Costa dei Trabocchi segnano un momento di cambio del paradigma. Come Gal Costa dei Trabocchi abbiamo lavorato fino a ora alla costruzione del prodotto turistico della costa, accompagnando gli operatori territoriali e costruendo, grazie alla Regione, una rete ciclabile di 300 km sulle colline del vino. È quindi il momento di dare corpo unitario all'intero processo di sviluppo. E il marchio, caratterizzato dai temi della sostenibilità e dei valori territoriali, ha questo compito. Un passo importante che serve per aumentare il livello qualitativo dell'offerta turistica».

© Riproduzione riservata