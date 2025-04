Roberto Caponi è stato nominato nuovo direttore generale di Confagricoltura

Roberto Caponi è il nuovo direttore generale di Confagricoltura. Romano, laureato in giurisprudenza e abilitato alla professione di avvocato, ha iniziato la sua carriera in studi legali specializzati in diritto commerciale e del lavoro. Confagricoltura ha voluto ringraziare Antonio Vincenzi per il supporto alla transizione e Annamaria Barrile per il lavoro svolto nel suo precedente incarico.

Roberto Caponi, nuovo dg di Confagricoltura

Caponi lavora dal 1988 presso Confagricoltura, dove ha ricoperto diversi incarichi nell’ambito delle politiche del lavoro, della gestione delle risorse umane e del Patronato ENAPA, fino a diventare direttore delle politiche del lavoro e welfare. Attualmente è presidente dell’Ente bilaterale agricolo nazionale (EBAN), membro del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INAIL e consigliere di amministrazione di Enpaia. In passato è stato anche consigliere del CIV INPS. Esperto in materia di lavoro e previdenza in agricoltura, ha pubblicato numerosi articoli sul tema.

«Sono certo - dichiara il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - che Roberto Caponi, grazie alla lunga esperienza nelle relazioni industriali e sindacali e alla profonda conoscenza della nostra Organizzazione, sia a livello centrale, sia territoriale, saprà guidare la struttura in modo solido verso le numerose sfide che ci attendono. Sono molto soddisfatto, inoltre, che la Giunta confederale si sia dimostrata coesa e determinata nella scelta del nuovo DG, e che il Comitato Direttivo abbia condiviso con convinzione la sua figura».

