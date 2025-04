Il Sicilia Express torna sui binari: dal Piemonte all'isola per Pasqua

Il Sicilia Express torna a collegare il Nord Italia con Palermo e Siracusa in occasione del lungo ponte pasquale. Il treno speciale partirà mercoledì 17 aprile da Torino Porta Nuova e arriverà in Sicilia il giorno dopo, con ritorno previsto per il 26 aprile. I biglietti, disponibili dal 5 aprile, partono da 29,90 euro per un posto in cuccetta o in scompartimento da sei.

Sicilia Express: il treno notturno da Torino a Palermo e Siracusa per il ponte di Pasqua

Pensato soprattutto per i siciliani che vivono e lavorano nel Nord, ma aperto a chiunque voglia fare un viaggio fuori dall'ordinario, il Sicilia Express è un progetto firmato FS Treni Turistici Italiani in collaborazione con l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana. Non è un semplice treno notturno, ma un'esperienza che mescola mobilità, cultura e gusto, con un'idea di fondo ben precisa: trasformare il tragitto in parte del viaggio, non solo in un mezzo per arrivare a destinazione. Il convoglio, che ha debuttato lo scorso dicembre, sarà protagonista anche della primavera 2025. Durante il tragitto, i passeggeri potranno assistere a performance artistiche e partecipare a degustazioni ispirate ai sapori e alle tradizioni siciliane. Due le opzioni disponibili: scompartimenti con posti a sedere o cuccette, oltre a due carrozze ristorante dove sarà possibile cenare in un'atmosfera rilassata e conviviale.

Il treno partirà da Torino alle 12:30 e fermerà a Milano Porta Garibaldi (14:10), Parma (15:42), Modena (16:20), Bologna Centrale (16:55), Firenze Santa Maria Novella (18:13), Roma Tiburtina (22:32), Salerno (1:26) e Villa San Giovanni (5:33). Dopo l'attraversamento dello Stretto, previsto nelle prime ore del mattino, il Sicilia Express si dividerà in due sezioni: una diretta a Palermo e l'altra a Siracusa. Il ramo verso Palermo fermerà a Messina (7:55), Milazzo, Capo d'Orlando, S.Stefano di Camastra, Cefalù, Termini Imerese, Bagheria, con arrivo finale a Palermo Centrale alle 11:36. L'altra sezione punterà invece verso la costa orientale, con fermate a Taormina, Giarre Riposto, Acireale, Catania Centrale, Lentini, Augusta e arrivo a Siracusa alle 11:23.

Il servizio, che punta a coniugare mobilità e promozione del territorio, è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi a Ferrara, in occasione della Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte e dei Borghi d'Italia. Alla conferenza erano presenti Luigi Cantamessa, amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani, e l'assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Alessandro Aricò. Nel suo intervento, Aricò ha sottolineato: «Grazie alla collaborazione con FS Treni Turistici Italiani, diamo la possibilità a tanti siciliani che vivono nel nord Italia di tornare a casa per le festività pasquali, attraverso un viaggio comodo, affascinante e immersivo, capace di evocare atmosfere di altri tempi e, al contempo, promuovere la nostra terra e i suoi prodotti tipici».

I biglietti per il Sicilia Express possono essere acquistati a partire dal 5 aprile sul sito www.fstrenituristici.it, sull'App Trenitalia, in tutte le biglietterie, ai distributori self-service e tramite le agenzie di viaggio convenzionate.

