Partesa, cambio ai vertici: Andrea Grimandi è il nuovo amministratore delegato

Da mercoledì 30 aprile, Andrea Grimandi è il nuovo amministratore delegato di Partesa, realtà del Gruppo Heineken Italia specializzata nella distribuzione di bevande per il canale Horeca. Con questo passaggio di consegne, Grimandi entra anche a far parte del Management Team di Heineken Italia, raccogliendo l'eredità di Massimo Reggiani, che ha guidato l'azienda negli ultimi cinque anni e che continuerà a collaborare con il gruppo in qualità di special project director.

Andrea Grimandi, il nuovo amministratore delegato di Partesa

Il profilo di Grimandi è quello di un manager con una lunga esperienza alle spalle: oltre vent'anni nel settore alimentare e delle bevande, sia sul mercato italiano sia in ambito internazionale, con ruoli chiave in ambito vendite, marketing e general management. Dopo la laurea in Relazioni internazionali e un Mba in Sviluppo economico, ha avviato il suo percorso in multinazionali del calibro di procter & gamble, dove ha ricoperto incarichi commerciali come sales manager, category manager e trade marketing leader. Successivamente ha proseguito in Coca-Cola Hellenic Bottling Company, dove ha gestito i conti nazionali del canale Horeca come group national accounts coordinator, oltre a seguire il marketing per il segmento acqua.

Il salto di qualità è arrivato con Unilever, dove Grimandi ha costruito una carriera solida e articolata in diverse aree geografiche e funzioni aziendali. In Italia ha guidato la direzione commerciale out-of-home di Algida, promuovendo la trasformazione della route-to-market Horeca e innovando il portafoglio foodservice; nel Regno Unito e in Irlanda ha rilanciato marchi noti come Pot Noodle e Marmite da senior marketing director foods, seguendo anche la crescita di Knorr. Tornato in Italia, ha assunto la guida della Business Unit Foods, con responsabilità sui brand Knorr, Lipton e Calvé. Più recentemente, è stato general manager ice-cream in Canada, dove ha gestito la redditività del business gelato e condotto il processo di digitalizzazione, per poi approdare nel 2023 in Seda International Packaging Group, leader mondiale nel packaging sostenibile, con il ruolo di vice president food industry.

A lasciargli il testimone, come detto, è Massimo Reggiani, in Partesa dal 1993 e alla guida dell'azienda dal gennaio 2020. Nato e cresciuto in una famiglia di distributori di bevande, Reggiani ha mosso i primi passi nell'azienda come responsabile della North East Business Unit, costruendo un percorso professionale lungo oltre trent'anni. Da amministratore delegato, ha dato una svolta significativa alla società, portandola a consolidarsi come player di riferimento nel canale fuori casa, soprattutto nel Nord e Centro Italia. Partesa, oggi presente in 15 regioni italiane con 36 depositi e circa mille dipendenti, serve oltre 34.300 clienti del fuori casa con un portafoglio di oltre 7.400 referenze tra birre, vini, spirits, analcolici e prodotti food. Oltre alla distribuzione, offre servizi di consulenza, formazione e strumenti digitali avanzati per supportare la crescita e la competitività dei professionisti del settore. Il passaggio di consegne segna dunque una nuova fase, che si preannuncia nel segno della continuità strategica e di nuove sfide per rafforzare ulteriormente la posizione dell'azienda nel panorama Horeca italiano.

© Riproduzione riservata