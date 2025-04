Sole 24 Ore, Maria Carmela Colaiacovo nominata nuovo presidente

Durante l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti de Il Sole 24 Ore, è stata ufficializzata la nomina di Maria Carmela Colaiacovo alla presidenza del gruppo editoriale. Subentra in un momento delicato per il settore della comunicazione economica e istituzionale.

Un profilo con esperienza nel settore imprenditoriale e turistico

Maria Carmela Colaiacovo è una figura conosciuta nell’imprenditoria italiana, con un percorso attivo anche nel comparto turistico. È stata tra i soci fondatori di Confindustria Alberghi, di cui ha ricoperto la carica di Presidente fino a dicembre 2023. Nel suo mandato ha affrontato uno dei periodi più difficili per il comparto ricettivo, contribuendo alla rappresentanza e al supporto delle imprese durante la fase critica della pandemia.

In una nota diffusa dal Consiglio Generale di Confindustria Alberghi, si legge: «Esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni a Maria Carmela Colaiacovo per la nomina a Presidente de Il Sole 24 Ore. Il suo contributo è stato fondamentale per dare voce e risposte alle esigenze delle aziende associate. Siamo certi che, anche in questo nuovo incarico, saprà offrire un contributo di valore promuovendo il dialogo tra il mondo dell’informazione, dell’economia e delle imprese».

Con questa nomina, Colaiacovo assume un ruolo centrale in uno dei principali gruppi editoriali italiani, con una linea editoriale che copre trasversalmente economia, finanza, cultura e industria. Il suo ingresso rafforza il legame tra imprese, turismo e informazione in una fase di transizione per entrambi i settori.

