Rational chiude un altro anno in crescita:  6% di ricavi nel 2024

Il gruppo Rational archivia il 2024 con un +6% sul fatturato annuo, pari a 1,194 miliardi di euro, e un Ebit in aumento del 13%, toccando quota 314 milioni. La spinta è arrivata soprattutto da Nord America ed Europa, ma anche l'America Latina ha fatto segnare un balzo significativo. E il 2025 si apre con prospettive di crescita sostenuta e un piano di espansione delle vendite già in cantiere.

Fatturato in salita e investimenti sul futuro: il 2024 vincente di Rational

Nel quarto trimestre dell'anno scorso, l'azienda ha continuato a correre, registrando ricavi per 318 milioni di euro, con un +9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel complesso, i 68 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente sono arrivati soprattutto dalle due aree chiave: Europa (esclusa la Germania) e Nord America, entrambe con un incremento delle vendite attorno al 7%. A dare man forte ci ha pensato anche il mercato tedesco, particolarmente vivace negli ultimi mesi dell'anno. Più dinamica ancora la crescita dell'America Latina, dove i ricavi sono saliti del 17%. In Asia, invece, le vendite hanno mostrato un lieve calo dopo il boom dell'anno precedente. A livello di prodotto, la crescita si è fatta sentire in particolare sull'attrezzatura multifunzione iVario, con un aumento delle vendite del 16%, mentre i forni combinati iCombi si sono fermati a un +5%. Ma non è stato solo il nuovo a trainare i conti: «Oltre all'aumento del numero di sistemi di cottura iCombi e iVario venduti, abbiamo beneficiato di una forte domanda nel settore post-vendita» ha spiegato il direttore finanziario Jörg Walter.

Il 2025 segna un anniversario importante per Rational: sono 25 anni dalla sua quotazione in Borsa. Un traguardo che il gruppo celebra con una performance azionaria di tutto rispetto. Se nel 2000 il titolo era stato accolto con scetticismo rispetto ai colossi tecnologici, oggi è tra i più solidi del mercato tedesco, con un valore cresciuto di 38 volte e una quotazione attuale di 867,50 euro per azione. Il margine Ebit, stabile al 26%, è paragonabile a quello di molte aziende software, mentre la quota di mercato globale sfiora il 50%. A confermare la soddisfazione della clientela arriva anche un Net Promoter Score di 60. I conti, intanto, continuano a sorridere. Il margine lordo è salito al 59,2%, con un miglioramento di 2,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Un risultato favorito dalla stabilizzazione dei costi di materie prime e logistica, in particolare quelli legati all'acciaio inox, meno colpiti rispetto ad altri comparti come l'energia o i prodotti chimici. «Siamo sempre stati cauti negli aumenti di prezzo, visto che non portano alcun vantaggio ai clienti. Affinché la nostra proposta ai clienti continui ad essere la migliore, stiamo trasferendo loro, come annunciato a inizio anno, le riduzioni dei costi dei prodotti per la pulizia», ha sottolineato il ceo Peter Stadelmann.

Alla base di tutto, come sempre, ci sono le persone. Al 31 dicembre 2024, Rational contava 2.736 collaboratori, definiti internamente “imprenditori in azienda”, di cui circa 1.550 operativi in Germania. Una parte rilevante, circa 600 persone, lavora nel comparto vendite, che nel 2025 sarà ulteriormente potenziato. «Il successo di Rational si basa sul personale qualificato e altamente motivato. La nostra funzione vendite si avvale di circa 600 persone. Per continuare a essere presenti per i nostri clienti, intendiamo espandere ancora una volta il nostro team di vendita» ha dichiarato Stadelmann, precisando che le nuove assunzioni riguarderanno principalmente le vendite e le funzioni correlate, mentre le aree centrali dell'azienda restano al momento ben bilanciate. Per l'anno in corso, l'azienda prevede poi una crescita del fatturato a una cifra percentuale. Non sono previsti aumenti di prezzo a livello globale, mentre continueranno gli investimenti su progetti strategici e sull'espansione della rete commerciale. «Manterremo il più possibile stabili i costi non legati a questi progetti o alle vendite» ha affermato ancora il cfo. La stima, in conclusione, è che i costi operativi aumentino leggermente più rapidamente del fatturato, mantenendo però il margine Ebit intorno al 26%.

