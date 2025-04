Fipe: Andrea Illy e Massimo Lauro entrano nel consiglio direttivo

Andrea Illy, Presidente di illycaffè S.p.A., è stato nominato membro del consiglio direttivo di FIPE-Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi. La sua nomina riconosce il suo contributo significativo alla valorizzazione del settore dei pubblici esercizi, con l’obiettivo di migliorare i rapporti di filiera e rafforzare il valore sociale, culturale, identitario ed economico del modello di offerta italiano. Questa scelta riflette la volontà della Federazione di consolidare il dialogo con i principali protagonisti del settore e di accogliere il contributo di figure di alta competenza e valore. Il consiglio direttivo si rafforza, inoltre, con l’ingresso di Massimo Lauro, Direttore Risorse Umane di Chef Express del Gruppo Cremonini, un’altra importante azienda del settore della ristorazione.

Andrea Illy entra nel consiglio direttivo di Fipe

«Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere Andrea Illy nel nostro consiglio direttivo - dichiara Lino Enrico Stoppani, Presidente di Fipe -: la sua autorevolezza, la lunga storia imprenditoriale e istituzionale e la capacità di visione a livello internazionale rappresentano un valore aggiunto prezioso per Fipe in un momento in cui i pubblici esercizi italiani sono chiamati a rinnovarsi e rilanciarsi, mantenendo salde le proprie radici culturali».

Questo il commento di Illy: «Il rapporto tra il caffè e i pubblici esercizi è essenziale. Per i pubblici esercizi il caffè rappresenta una componente strategica, mentre per l’industria i bar italiani promuovono la cultura del caffè italiano, pilastro del nostro Stile di Vita. Grazie a ciò, negli ultimi decenni, il caffè da commodity è diventato prodotto esperienziale, con grandi benefici per la crescita e la sostenibilità sociale ed ambientale di tutto il settore a livello globale. Ringrazio Fipe-Confcommercio e il presidente Stoppani per la fiducia e sono pronto a portare avanti attività di formazione e azioni di sensibilizzazione che aumentino il valore percepito della tazzina e il saper fare degli esercenti, anche tramite sinergie con la filiera e partnership pubblico private».

