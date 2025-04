Guerra commerciale, l'Ue approva i controdazi agli Usa: scattano il 15 aprile

L'Unione Europea ha approvato i controdazi che saranno applicati per rispondere alle tariffe statunitensi, con un’aliquota che per la maggior parte dei prodotti sarà del 25%. Le misure entreranno in vigore in tre tranche: la prima il 15 aprile, la seconda il 16 maggio e la terza il 1 dicembre.

L'Ue ha approvato i controdazi nei confronti degli Stati Uniti

Il via libera è stato dato durante la procedura di Comitatologia, un meccanismo in cui i rappresentanti dei Paesi membri partecipano alla formulazione del parere formale sugli atti esecutivi della Commissione. L’unico Paese a votare contro è stata l'Ungheria.

I controdazi si applicheranno principalmente a prodotti americani e riguarderanno sia aliquote al 10% che 25%. La Commissione Europea ha ribadito che questi dazi potranno essere sospesi qualora gli Stati Uniti accettino una soluzione negoziata “equilibrata ed equa”. Bruxelles ha sottolineato che le tariffe statunitensi sono "ingiustificate e dannose", causando danni economici a entrambe le parti e all'economia globale.

Una volta completate le procedure interne, i controdazi entreranno in vigore il 15 aprile, con la riscossione delle tariffe a partire da quella data. L’Unione Europea ha confermato la sua preferenza per una soluzione negoziata con gli Stati Uniti, che sia reciprocamente vantaggiosa per entrambe le parti.

