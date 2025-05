Turismo, buone notizie per Napoli: nel 2027 ci sarà l'America's Cup

Nel 2027 l'America's Cup si disputerà, per la prima volta nella sua lunga storia, in Italia. A ospitare la 38ª edizione del torneo velico più noto e prestigioso al mondo sarà Napoli, scelta ufficialmente come sede della competizione internazionale che coinvolge milioni di appassionati in ogni angolo del pianeta. Una notizia che ha già acceso i riflettori sulla città partenopea, destinata a diventare teatro di una delle sfide sportive più spettacolari in assoluto.

America's Cup 2027: Napoli ospiterà il più grande evento velico al mondo

Ad annunciarlo è stata direttamente il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha voluto sottolineare il valore storico di questo traguardo, evidenziando l'impatto non solo sportivo, ma anche culturale ed economico dell'evento: "Sono orgogliosa di annunciare che l'America's Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia. Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo». Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo, la premier ha evidenziato l'importanza del lavoro di squadra a livello istituzionale: «Ringrazio il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Sport e Salute e tutti coloro che hanno lavorato, con passione e determinazione, per raggiungere questo grande risultato» ha dichiarato.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

Ma non si tratta solo di sport. L'America's Cup sarà anche un'occasione per accelerare progetti già avviati, come quello legato alla riqualificazione di Bagnoli, area sulla quale il governo intende puntare con decisione nei prossimi anni: "L'organizzazione dell'America's Cup a Napoli - dice ancora Meloni - consentirà, inoltre, di accelerare l'imponente piano di riqualificazione e rigenerazione avviato dal governo per trasformare l'area di Bagnoli in un moderno polo turistico, balneare e commerciale. La scelta dell'Italia è una scelta che ci inorgoglisce, perché è un riconoscimento all'identità stessa della nostra Nazione. Senza il mare, infatti, noi non saremmo ciò che siamo. Il mare è storia, identità, cultura ma anche un pezzo insostituibile del nostro sistema produttivo ed economico, grazie alla posizione di leadership che ricopriamo nella nautica, nella cantieristica, nell'industria armatoriale, nella crocieristica e in tanti altri ambiti connessi alla blue economy. Non vediamo l'ora di accogliere l'America's Cup. L'Italia sarà all'altezza di questa sfida, e dimostrerà ancora una volta al mondo di cosa è capace".

Non si è fatta attendere la reazione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha parlato apertamente del più grande evento sportivo mai ospitato dalla città: "Si tratta del più grande evento sportivo mai ospitato da Napoli, un appuntamento di portata globale che vedrà il nostro meraviglioso Golfo diventare teatro di sfide spettacolari tra i migliori team velici del mondo. Un'occasione per mostrare al mondo non solo la bellezza del nostro paesaggio, ma anche la capacità della città di affrontare con competenza le grandi sfide del presente" ha detto Manfredi. Il sindaco ha poi voluto ringraziare le istituzioni per la fiducia riposta in Napoli e ha assicurato che la città è pronta ad accogliere questa sfida con lo spirito e l'energia che la contraddistinguono: "Desidero ringraziare il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro dello Sport Andrea Abodi e tutti i soggetti istituzionali e tecnici coinvolti per la fiducia riposta nella nostra città. Napoli è pronta e continuerà a dare grande prova di concretezza. La città è ancora di più pronta a stupire, ad accogliere, a raccontare la sua storia millenaria guardando al futuro, per realizzare una festa dello sport, del mare e della nostra identità, con il fondamentale coinvolgimento dei napoletani".

© Riproduzione riservata