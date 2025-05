Giovani di Federalberghi, Raimondo nuovo presidente

Fabio Raimondo è il nuovo presidente del Comitato Nazionale Giovani Albergatori (CNGA), l’organismo che rappresenta gli imprenditori under 40 affiliati alle 129 associazioni territoriali di Federalberghi. La nomina segna l’inizio di una nuova fase per il CNGA, punto di riferimento per le nuove generazioni del settore alberghiero.

Il nuovo presidente del Comitato Nazionale Giovani Albergatori Fabio Raimondo

L'annuncio è stato dato nel corso della 75^ Assemblea Nazionale della Federalberghi svoltasi lo scorso week end a Merano.

Un profilo radicato nel turismo e nella formazione

Con i suoi 34 anni, Raimondo subentra a Dinno De Risi, alla guida del Comitato per due mandati consecutivi. Il passaggio di consegne avviene in un momento cruciale per il comparto turistico, che guarda con attenzione alla crescita e al coinvolgimento delle nuove leve imprenditoriali.

Oltre alla sua attività di albergatore a Savona, Fabio Raimondo riveste altri ruoli strategici all’interno del settore: è rappresentante regionale dei giovani albergatori della Liguria, docente, e membro del Comitato tecnico-scientifico dell’ITS Turismo della Liguria. Un profilo che unisce competenze operative e visione formativa.

Obiettivo del mandato: valorizzare il lavoro nel turismo

Tra le priorità del nuovo presidente, il rafforzamento della professionalità nel settore turistico e la promozione delle opportunità lavorative per i giovani. L’impegno è orientato a sostenere il sistema alberghiero nazionale con iniziative che puntano alla formazione imprenditoriale e alla crescita del capitale umano.

Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha espresso il proprio sostegno al nuovo corso del CNGA, formulando auguri di buon lavoro a Fabio Raimondo e a tutto il Comitato per il futuro mandato consiliare.

