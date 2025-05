La mappa aggiornata dei migliori beach club d'Italia: in libreria la guida 2025

Dal 2 maggio è disponibile in libreria la seconda edizione della "Guida ai migliori beach club d'Italia", un volume di 360 pagine al prezzo di 22 euro che raccoglie i 300 stabilimenti balneari più interessanti e rappresentativi del nostro Paese, selezionati lungo tutta la costa nazionale. La pubblicazione, aggiornata e arricchita rispetto al primo volume uscito nel 2024, è l'unica in Italia a occuparsi in modo sistematico e approfondito di questo comparto.

La guida, curata dal giornalista Andrea Guolo con la consulenza esperienziale dell'attrice teatrale e blogger Tiziana Di Masi, è il risultato di un viaggio di oltre novemila chilometri lungo le coste italiane, attraverso cinque mari e quindici regioni. Il lavoro sul campo ha permesso di costruire una mappatura dettagliata del mondo dei beach club, raccontando con uno stile diretto e personale l'identità di ciascuna struttura visitata. Non si tratta quindi di un semplice elenco, ma di una selezione ragionata che mette in evidenza l'esperienza offerta, il mood, la qualità dell'accoglienza e la capacità di distinguersi in un settore in continua evoluzione.

Ogni beach club è stato valutato secondo sei parametri: location, servizi, design, food, beverage e atmosfera complessiva. Il punteggio finale, espresso in centesimi, ha portato all'assegnazione di uno, due o tre “ombrelloni”, simbolo del livello raggiunto dalla struttura. Sono tredici i beach club italiani che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, ovvero i tre ombrelloni gold: due in Liguria (Bagni Fiore a Paraggi ed Eco del Mare a Lerici), uno in Friuli Venezia Giulia (The Club by Purobeach a Sistiana), tre in Toscana (Alpemare e Bagno Piero a Forte dei Marmi, Twiga a Marina di Pietrasanta), tre in Sardegna (Phi Beach, Nikki Beach e Belmond Romazzino ad Arzachena), uno in Campania (La Scogliera a Positano) e tre in Sicilia (Nuova Spiaggia Paradiso a Letojanni, Lido Villeggiatura e Tao Beach a Taormina).

Oltre alla versione cartacea, la guida è parte di un progetto editoriale più ampio e multicanale che comprende anche il sito web italianbeach.club, una presenza attiva sui social network e un podcast intitolato "Beach Advisor - Le spiagge più belle d'Italia", realizzato in collaborazione con la piattaforma Loquis. Tutti strumenti che permettono di ampliare e approfondire la fruizione dei contenuti, offrendo suggerimenti utili tanto ai vacanzieri quanto agli operatori del settore. Proprio quest'ultimo aspetto, infatti, rappresenta una delle novità più interessanti. La guida non è pensata solo per i beach lovers in cerca della spiaggia perfetta, ma si propone anche come strumento di confronto per i gestori degli stabilimenti balneari, che ora hanno a disposizione un punto di riferimento chiaro e aggiornato per misurarsi con il meglio dell'offerta nazionale. Un supporto utile anche per le istituzioni, in un momento in cui il tema delle concessioni balneari è tornato al centro del dibattito pubblico con l'applicazione - già in corso in alcune regioni - della direttiva Bolkestein. «Questa guida - spiegano gli autori - è una selezione delle migliori strutture italiane.

I beach club hanno un valore sempre più rilevante all'interno del sistema turistico e sono diventati essi stessi una destinazione, esattamente come lo sono gli hotel di prestigio internazionale e come i ristoranti e i locali presenti nei centri balneari d'Italia. L'offerta è in forte evoluzione, anche a seguito dell'applicazione della direttiva Bolkestein che in alcune regioni d'Italia è già avvenuta. Crediamo che il bello debba ancora arrivare». Una convinzione che emerge chiaramente tra le righe di questa seconda edizione, ancora più ricca e completa, e che conferma il ruolo centrale degli stabilimenti balneari nella geografia turistica italiana.

