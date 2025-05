Viaggi in traghetto, numeri da record: Italia prima in Europa per prenotazioni

Viaggiare via mare non è mai stato così popolare: nel 2024 i traghetti sono tornati protagonisti in tutta Europa, con un'impennata delle prenotazioni che ha sfiorato il +90% rispetto all'anno precedente. In testa alla classifica per numero assoluto di prenotazioni ci sono stati proprio gli italiani, che hanno riscoperto questo mezzo come una soluzione comoda, panoramica e sorprendentemente versatile. L'Italia, in particolare, ha registrato un aumento del 54%, confermandosi punto di riferimento nel panorama dei collegamenti marittimi europei.

Viaggi in traghetto: boom di prenotazioni e l'Italia guida la classifica europea

A fotografare questa tendenza è stata Omio, la piattaforma leader nella prenotazione di viaggi multimodali, che ha evidenziato una crescita sostenuta e trasversale in tutto il continente. La Spagna ha guidato la classifica per aumento percentuale anno su anno, seguita da Francia, Regno Unito, Germania e infine l'Italia, che però è rimasta al primo posto per volume complessivo di prenotazioni. E non si tratta solo di un trend passeggero: le prenotazioni anticipate per il 2025 hanno già superato quelle registrate nello stesso periodo del 2024, segnale che il traghetto è tornato a essere una scelta strutturale per chi viaggia. Un ruolo chiave lo gioca la rete di collegamenti marittimi del nostro Paese, che rende facilmente accessibili isole e arcipelaghi sparsi lungo le coste. Ma più ancora della capillarità, a fare la differenza è l'esperienza in sé: il traghetto oggi è molto più di un semplice mezzo di trasporto. Permette di portare con sé l'auto o la bici, evita l'affollamento tipico di altri mezzi, offre spazi ampi, lounge con vista e cabine private, trasformando il viaggio in mare in una vera anticipazione della vacanza. Ideale per spostamenti brevi verso le isole vicine, ma anche per traversate più lunghe da vivere in modalità relax, come una mini-crociera.

«I dati del 2024 dimostrano in modo chiaro quanto il viaggio in traghetto sia tornato al centro delle scelte dei viaggiatori - ha dichiarato Veronica Diquattro, presidente B2C Europe di Omio. La crescita di alcune rotte, in particolare verso le isole, evidenzia il desiderio di esplorare la bellezza delle coste italiane in modo comodo e sostenibile. Omio si impegna a supportare questo trend, offrendo una piattaforma che semplifica la prenotazione e permette ai viaggiatori di vivere esperienze indimenticabili». In questo contesto, si è affermata con forza la cosiddetta "isola-mania", trainata soprattutto dai viaggiatori italiani che hanno contribuito a far crescere significativamente le prenotazioni verso alcune delle mete più amate della penisola. La Campania si è confermata tra le destinazioni più ambite, grazie al fascino intramontabile di Capri e della Costiera Amalfitana, capaci di attrarre tanto il turismo domestico quanto quello internazionale. Le rotte verso la regione hanno fatto registrare numeri da record: la Napoli-Capri è cresciuta del 72% rispetto al 2023, seguita da Napoli-Positano (+80%), Salerno-Amalfi (+66%) e Amalfi-Positano (+65%).

