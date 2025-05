Consiglio mondiale del turismo e dei viaggi, Lefebvre d'Ovidio nuovo presidente

Sarà l’italiano Manfredi Lefebvre d’Ovidio il nuovo numero uno del Consiglio mondiale del turismo e dei viaggi (WTTC), in un 2025 che vedrà l'Auditorium Parco della Musica di Roma ospitare il 25° Global Summit dell'organismo dal 28 al 30 settembre prossimi.

Evento fondamentale per il turismo mondiale, cui collaborano il Ministero del Turismo e l'Agenzia Nazionale del Turismo - ENIT, oltre a Comune di Roma e Regione Lazio, succede all'edizione 2024 svoltasi a Perth, ritornando in Europa dopo sei anni.

Manfredi Lefebvre d‘Ovidio (foto: heritagemonaco.com)

A capo del WTTC quindi Lefebvre d'Ovidio, già vice Chairman, imprenditore romani dall'esperienza ultraquarantennale nel settore crocieristico, da Silversea Cruises e ad Abercrombie & Kent e Crystal.

Il Consiglio mondiale del turismo e dei viaggi rappresenta le più grandi aziende in ambito travel e del turismo, che nel mondo occupa oltre 266 milioni di lavoratori e genera il 9,5% del reddito globale.

Il World Travel and Tourism Council, cui aderiscono più di 180 paesi nel mondo, agisce in tre campi di azione principali: la libertà di viaggio, le politiche per la crescita e il turismo sostenibile.

