Dal 2026 alta velocità tra Italia e Germania con il Frecciarossa

Grazie a un accordo tra Trenitalia (Gruppo FS), Deutsche Bahn (DB) e ÖBB, saranno attivati nuovi collegamenti transfrontalieri ad Alta Velocità tra l'Italia, la Germania e l'Austria. Entro il 2026, saranno operative le tratte Milano-Monaco di Baviera e Roma-Monaco di Baviera, con un'estensione progressiva verso Berlino e Napoli entro dicembre 2028.

In Frecciarossa da Milano a Monaco

Nuove tratte Frecciarossa per Monaco, Berlino e Napoli

L'offerta iniziale prevede quattro collegamenti giornalieri:

Milano-Monaco di Baviera : 6 ore e mezza, con fermate a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck .

: 6 ore e mezza, con fermate a e . Roma-Monaco di Baviera: 8 ore e mezza, con fermate a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck.

Con l'apertura del Tunnel di Base del Brennero, i tempi di percorrenza saranno ridotti di circa un'ora. Da dicembre 2028 l'offerta completa consisterà in 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania che copriranno le tratte tra Milano e Monaco di Baviera; Milano e Berlino; Roma e Monaco di Baviera; Napoli e Monaco di Baviera; Napoli e Berlino.

Il nuovo servizio ferroviario ad Alta Velocità è stato selezionato come Progetto Pilota dalla Commissione Europea nell'ambito del Commission Action Plan. L'iniziativa mira a rafforzare il trasporto sostenibile in Europa, rispondendo alla crescente domanda di mobilità tra Paesi confinanti con un'alternativa ecologica all'aereo.

Frecciarossa 1000: il treno europeo per eccellenza

Il servizio sarà operato con il Frecciarossa 1000, progettato per viaggiare sulle principali reti ferroviarie europee. Conforme alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (TSI), è in grado di superare le differenze nei sistemi di alimentazione e segnalamento di Paesi come Francia, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Paesi Bassi e Belgio.

Gianpiero Strisciuglio - AD e DG di Trenitalia

«Collegare in treno l'Italia con le principali città europee - ha sottolineato Gianpiero Strisciuglio, ad e dg di Trenitalia - è uno degli obiettivi strategici del Gruppo FS. Il Frecciarossa si conferma protagonista anche sui mercati internazionali, con l'ambizione di diventare il treno degli europei e non solo degli italiani. Questi nuovi collegamenti si aggiungeranno a quelli già operativi tra Milano e Parigi. Inoltre, tra Svizzera, Austria e Italia sono attivi collegamenti Eurocity ed Euronight, realtà che migliorano e rendono più sostenibili le connessioni per lavoro, studio e turismo con il resto d'Europa».

L'ampliamento dei collegamenti con Frecciarossa conferma il progetto della cosiddetta “Metropolitana d'Europa”, con l'obiettivo di connettere le principali città europee con un servizio veloce, efficiente e sostenibile. Oltre alle rotte già attive tra Milano e Parigi, si aggiungono ora i collegamenti tra Italia, Austria e Germania, con possibili estensioni future verso Francoforte e Cracovia grazie all'interconnessione con le reti tedesche.

