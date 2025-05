Voli per gli States, tratte dirette da Palermo e (a breve) anche da Bari

Svolta positiva per il turismo di tutto il Mezzogiorno, spesso penalizzato dalle difficoltà nei collegamenti. Dal 22 maggio infatti è attiva la nuova tratta aerea diretta tra Palermo e New York/Newark, nel New Jersey. Il primo volo, proveniente dagli Stati Uniti, è atterrato ieri mattina all'aeroporto Falcone e Borsellino alle 6.35 del mattino, ben 40 minuti in anticipo, per poi ripartire alla volta degli States poche ore dopo.

Nuovi voli diretti per New York da Palermo e Bari

Il volo è effettuato con un Boeing 767-400 della United Airlines, che garantisce il collegamento diretto tra la Sicilia e gli Stati Uniti tre volte alla settimana. La tratta si aggiunge alle due già messe in campo da Neos, permettendo così un volo quasi ogni giorno dalla Sicilia verso la grande mela.

Secondo Nico Torrisi, presidente di Federalberghi Sicilia e amministratore delegato di SAC, «il boom di turisti americani continuerà anche in estate, grazie anche alla popolarità internazionale di Taormina dopo il successo della serie The White Lotus”». Per il momento i tre voli settimanali sono confermati fino alo 25 settembre.

Ma non è l'unica novità in tema di collegamenti diretti tra il sud e gli Stati Uniti. Il prossimo 4 giugno infatti sarà il turno di Bari. Neos, parte del gruppo Alpitour World, gestirà questa nuova tratta con un Boeing 787-9 Dreamliner, un aeromobile di ultima generazione, capace di trasportare fino a 355 passeggeri. L'aereo partirà da New York ogni martedì alle 16 locali e atterrerà a Bari il mercoledì alle 8.00, per poi ripartire dal capoluogo pugliese alle 11:30 e atterrare negli States alle 13.50, considerando le 6 ore di fuso orario.

Due nuove tratte che daranno sicuramente grande impulso a tutto il turismo dell'Italia del Sud, sempre più ricercata dalla clientela americana.

© Riproduzione riservata