Da Milano e Torino a Disneyland Paris: (ri)parte il TGV ad alta velocità

Un treno pellicolato a tema Disney, tre collegamenti al giorno tra Milano, Torino e Parigi, biglietti a partire da 49 euro e un'esperienza di viaggio che comincia già sui binari: TGV INOUI e Disneyland Paris rafforzano la loro collaborazione in vista del Disney Music Festival, in programma fino al 7 settembre. L'obiettivo? Unire mobilità sostenibile e intrattenimento, trasformando il tragitto in treno in parte integrante della vacanza.

Il treno ad alta velocità che collega Milano e Torino a Disneyland Paris

La partnership, avviata nel 2022, si rinnova dunque con ancora più slancio, come confermato dall'inaugurazione ufficiale del treno decorato a tema Disney, presentato alla stazione di Milano Porta Garibaldi. “Sali a bordo per un viaggio magico” è il messaggio che accompagna la livrea colorata del convoglio, un'esplosione visiva ispirata al mondo Disney che punta a coinvolgere famiglie e viaggiatori già dal primo sguardo. All'evento hanno partecipato Caroline Chabrol, direttrice generale di SNCF Voyages Italia, e Monica Astuti, country head Italy di Disneyland Paris. L'idea alla base di questa iniziativa è chiara: rendere il viaggio non solo funzionale, ma anche emozionante, rilassante e pienamente coerente con la destinazione finale. A bordo dei treni TGV INOUI, il comfort è al centro dell'esperienza: carrozze spaziose, ambienti curati, Wi-Fi gratuito, nursery sia in prima che in seconda classe e una carrozza bar conviviale. Senza dimenticare il portale di intrattenimento, pensato anche per i più piccoli. Tutto concorre a creare un'atmosfera accogliente e serena, perfetta per iniziare la vacanza con il piede giusto.

A rendere il tutto ancora più immersivo, ci pensa il treno decorato a tema Disneyland Paris, con colori e dettagli ispirati al Disney Music Festival. Un'idea che ha preso forma anche all'interno delle stazioni: durante l'inaugurazione a Milano e Torino, i viaggiatori sono stati accolti da attività interattive e giochi pensati per i bambini, contribuendo a creare un clima giocoso e coinvolgente. «Vogliamo che i nostri passeggeri vivano il viaggio in treno non solo come uno spostamento, ma come un momento per sognare, rilassarsi e iniziare a respirare l'atmosfera del divertimento. Con questa partnership ispirata al Disney Music Festival, trasformiamo il treno stesso in un'anticipazione dell'esperienza, coccolando i nostri clienti - famiglie, giovani e meno giovani - con servizi pensati per rendere ogni istante piacevole e speciale» ha dichiarato Caroline Chabrol.

I collegamenti quotidiani da Milano e Torino verso Parigi sono tre, con fermate a Mâcon, Chambéry, St-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino Porta Susa. Le partenze da Milano sono previste alle 6.00, 12.10 e 16.10, mentre da Parigi si parte alle 6.46, 9.46 e 14.48. Una volta arrivati a Gare de Lyon, è possibile raggiungere Disneyland Paris in circa 40 minuti grazie alla linea RER A. Le tariffe partono da 49 euro e i biglietti si possono acquistare sul sito sncf-connect.com. I numeri confermano il successo dell'offerta. Dallo scorso 31 marzo, data del ripristino del collegamento diretto tra Italia e Francia, oltre 80mila passeggeri hanno viaggiato con TGV INOUI, con un tasso di occupazione internazionale che ha superato il 75% nel solo mese di aprile. Dati che testimoniano l'interesse sempre più marcato per una mobilità comoda, affidabile e meno impattante sull'ambiente.

Le famiglie, in particolare, trovano nell'offerta di TGV INOUI un'alleata preziosa. Grazie alla Carta Avantage (giovani, adulti, senior) si può ottenere uno sconto fino al 30%, mentre per i bambini dai 4 agli 11 anni le riduzioni arrivano fino al 60%. Anche senza carta, i piccoli viaggiatori pagano solo la metà del biglietto standard. Non mancano le attenzioni per quanto riguarda il servizio a bordo. Oltre alla presenza di personale franco-italiano sempre disponibile, due baristi dedicati servono i passeggeri di prima classe direttamente al posto, con un menù stagionale ispirato ai sapori freschi della primavera e dell'estate. Il servizio ristorativo comprende inoltre opzioni biologiche, a km zero e sostenibili, con piatti vegani, vegetariani e senza glutine. A bordo è presente anche un agente di comfort, responsabile della cura e della pulizia degli ambienti, per garantire un'esperienza ancora più piacevole lungo tutto il tragitto.

© Riproduzione riservata