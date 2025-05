Bit2Me, la principale piattaforma spagnola per i servizi in criptovaluta, amplia il proprio ecosistema lanciando Bit2Me Travel, una nuova funzione integrata nell’app Bit2Me. Il servizio consente agli utenti di prenotare soggiorni in una rete di oltre 1 milione di hotel e resort in tutto il mondo, compresi numerosi hotel a 4 e 5 stelle, usufruendo di tariffe esclusive e del sistema di pagamento in criptovaluta tramite la Bit2Me Card.

Bit2Me Travel, arrivano le prenotazioni in hotel in criptovalute

Bit2Me Travel è disponibile dalla versione più recente dell'app ed è gestita in collaborazione con Entravel, definita come la più grande piattaforma al mondo per prenotazioni alberghiere cripto-native. Questa partnership permette l’accesso a prezzi altamente competitivi, con un risparmio potenziale fino al 36% rispetto alle principali piattaforme di prenotazione tradizionali.

Secondo Alejandro Gas, Product Manager di Bit2Me, l’obiettivo del nuovo servizio è ampliare le possibilità d’uso della piattaforma al di fuori del contesto strettamente finanziario: «Con Bit2Me Travel, offriamo alla nostra comunità un nuovo modo di sfruttare l’ecosistema Bit2Me al di là del mondo delle criptovalute. Questo servizio è pensato per coloro che apprezzano il risparmio, l’accessibilità e l’esclusività quando viaggiano».

Il lancio di Bit2Me Travel si inserisce in un contesto favorevole, con il settore alberghiero di lusso in crescita in Italia. Secondo una recente ricerca condotta da Federalberghi e Tecnè nel 2023, le strutture a 4 e 5 stelle rappresentano il 22% dell’offerta alberghiera italiana, in forte crescita rispetto all’8,5% registrato nel 2000. Si tratta di una tendenza che riflette un processo di riqualificazione dell’intero comparto e un ampliamento dell’offerta ricettiva, oggi composta da oltre 1 milione di camere e circa 2,2 milioni di posti letto.

Nel 2024, l’Italia ha registrato 283 milioni di presenze alberghiere, con una permanenza media di 3,2 giorni e una spesa dei turisti stranieri pari a 54,2 miliardi di euro, in aumento del 4,9% rispetto all’anno precedente.

Il segmento del lusso appare quindi sempre più centrale nella strategia turistica nazionale, sia per la capacità di attrazione sia per il valore economico generato.

Bit2Me Travel è disponibile per tutti gli utenti Bit2Me con livello Space Center 1 o superiore, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza, rendendo il servizio accessibile anche al pubblico italiano.

Coloro che effettuano le prenotazioni alberghiere utilizzando la Bit2Me Card beneficiano inoltre di uno sconto diretto del 4%, oltre al cashback standard previsto in base al livello utente.

Bit2Me Travel si configura come un servizio privato, accessibile unicamente tramite l’app Bit2Me. Grazie alla gestione esterna affidata a Entravel, la piattaforma garantisce un’esperienza di prenotazione continua e stabile, senza interruzioni o complessità tecniche.

