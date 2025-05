Sogemi chiude il 2024 con ricavi in crescita a 18 milioni di euro

Diciotto milioni di euro di ricavi (+2,7% rispetto al 2023), un Ebitda pari a 4,5 milioni e un piano di sviluppo che procede spedito con nuovi padiglioni, spazi riqualificati e una visione chiara su Milano come capitale del commercio alimentare. Sogemi, la società partecipata dal Comune che gestisce il Mercato alimentare di Milano, ha presentato il bilancio 2024 e i numeri confermano la solidità del progetto, ma anche la spinta verso un futuro in cui logistica, sostenibilità e servizi alla cittadinanza si intrecciano.

Sogemi: ricavi in crescita nel 2024 e nuove sfide per il Mercato alimentare di Milano

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'esercizio, con una crescita concreta sul fronte dei ricavi e un valore della produzione in aumento, alimentato in particolare dalle vendite e dagli affitti degli spazi alle oltre 200 imprese e grossisti presenti all'interno del mercato. Un contributo decisivo è arrivato anche dall'entrata in funzione del nuovo Padiglione Ortofrutticolo 1, tappa importante del più ampio progetto di riqualificazione dell'intero hub alimentare. Il Cda ha inoltre rinnovato le proprie cariche, confermando Cesare Ferrero nel ruolo di presidente e consigliere delegato, affiancato da Elena Maria Letizia Ciocio e Alessandro Maria Cremona, entrambi riconfermati consiglieri. L'approvazione del bilancio arriva in un momento strategico per l'azienda, con lo sviluppo infrastrutturale che sta entrando nel vivo. Prosegue il piano Foody 2025, che prevede nei prossimi mesi il completamento del Padiglione 2 Ortofrutticolo, la ristrutturazione del Palazzo Affari, la costruzione della nuova sede direzionale del centro cottura e del magazzino centrale di Milano Ristorazione, l'avvio di una piattaforma logistica ittica e il recupero dell'area di via Bonfadini. Il progetto, avviato poco più di cinque anni fa, punta a trasformare il Mercato Alimentare di Milano nel principale hub del cibo in Italia e in uno dei più moderni d'Europa, capace di competere con i modelli di Parigi, Madrid e Barcellona.

Ma la prospettiva si allarga. A febbraio 2025 è stato lanciato, insieme al Comune di Milano, il progetto “Foody Mercati di Quartiere”, che vedrà Sogemi gestire direttamente 15 mercati comunali coperti, con l'obiettivo di trasformarli in una rete moderna di punti vendita alimentari integrati con altri servizi, distribuiti nei diversi municipi cittadini. Un'estensione del raggio d'azione che porta la società a rafforzare il proprio ruolo non solo come operatore logistico e commerciale, ma anche come soggetto attivo nella trasformazione del sistema alimentare urbano. «Il 2024 ha rappresentato un momento importante nella vita della Società, verso i prossimi traguardi che ci aspettano - ha dichiarato Cesare Ferrero. In questi anni abbiamo dedicato grandi risorse al rinnovamento di una infrastruttura, il Mercato Alimentare di Milano, che necessitava di nuovi standard nelle attività di logistica e commercio ma anche di una nuova "cultura" dell'innovazione e della legalità, di una più decisa apertura alla Città come luogo di scambi, esperienze e confronto sulle sfide dell'alimentazione. L'ambizione che abbiamo oggi è quella di poter trasferire anche al di fuori del Mercato questa cultura e le competenze consolidate, verso la creazione di un grande ecosistema milanese del commercio alimentare che faccia di questo territorio sempre di più un baluardo, in Italia e nel mondo, di qualità, sicurezza e prosperità».

© Riproduzione riservata