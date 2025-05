Tuttofood, 30 aziende premiate per l'innovazione nell'agroalimentare

Alla Better Future Arena di Tuttofood 2025, l’area speciale dedicata alla visione del futuro del cibo, sono state premiate 30 aziende selezionate tra le realtà più innovative presenti in fiera. Quattro le categorie individuate: Away from Home, Etica e Sostenibilità, Innovazione di Packaging e Innovazione di Prodotto.

A Tuttofood sono state premiate 30 aziende selezionate tra le realtà più innovative presenti

Promossi da Gdoweek e Mark Up, i riconoscimenti sono stati consegnati durante la prima giornata della manifestazione. Ha commentato Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma, organizzatore della nuova edizione del salone in versione internazionale: «I premi celebrano le eccellenze presenti a Tuttofood. Un riconoscimento a chi innova davvero - tra prodotto, packaging e sostenibilità - e un’occasione per scoprire le tendenze più promettenti del settore». Nella categoria Away from Home, si distinguono Tartuflanghe con l’aperitivo al tartufo e Surgital con i Bottoni al Gambero Rosso. Per la categoria Etica e Sostenibilità, il premio è andato a Andriani, per il suo impegno in ambito di economia circolare applicata alla produzione di pasta. Nella sezione Innovazione di Packaging, si segnala D’Amico con la Collezione Vasi d’Autore, progetto che coniuga contenuto alimentare e valorizzazione estetica del contenitore, avvicinando il food all’ambito artistico. Il gruppo più numeroso di riconoscimenti è stato assegnato nella categoria Innovazione di Prodotto, con ben 26 realtà premiate. Nel comparto delle bevande analcoliche, Probios Srl Società Benefit si è distinta con Keto Drink, mentre nel settore infusi il premio è andato a Bonomelli Srl per la linea Infusi Armoniosi. Nelle carni, riconoscimento a Ilca Carni Srl con Rustì Burger di Salsiccia Suino IQF. Per le conserve vegetali, si segnalano Salviani Srl con la linea Enjoy-It e Coppola Enterprice Srl per la Passata del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP.

Nel comparto frutta e verdura, premiata Euro Company Spa Società Benefit con la Crema 100% Frutta Secca (mandorle, cocco e fragole). Per il fuori pasto dolce, il riconoscimento è andato ad Agrisicilia S.p.A. con la Crema Spalmabile al Pistacchio Zero Zuccheri e a Mancuso Vincenzo & C. Srl con il Dessert Fresco al Cannolo. Nel fuori pasto salato, sono state premiate Cleca Spa con le Sfoglie Proteiche al Sesamo e Salumificio Sant'Orso Srl con le Hot Salami Chips. Per i latticini, si distingue Brazzale Spa con il Burro delle Alpi a Basso Contenuto di Sodio con Levosod-Pro. Nella sezione ingredienti e semilavorati, premiati Abs Food Srl con Absolute - Blend per Gelato e Martinorossi Spa con Natural Plant Protein - Gusto Cacao. Nei condimenti, spiccano Compagnia Alimentare Italiana Spa con Zafferano Spray e Pietro Coricelli Spa con Casa Coricelli - D.O.P Umbria. Per la categoria cereali e farine, è stata premiata la pasta Barilla Protein+ di Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., mentre nel settore prodotti ittici il riconoscimento è andato a Marevivo Srl per le Cozze Pastellate. Nella sezione gastronomia e piatti pronti, si segnala Pedon Spa con Insalata Couscous e Ceci con Verdure. Per i prodotti da forno, il premio è andato a Biscotti P. Gentilini Spa - SB con le Fette Biscottate ai 5 Cereali con Semi di Lino. Nella categoria salutistici, si distingue Parma Food Lab Srl con Ciccina Crumble.

Tra i surgelati, spicca Italpizza Spa con La Bomba Margherita, mentre nelle salse si segnala Campo d’Oro Srl con il Sugo al Pistacchio con Ricotta Fresca. Per i salumi, è stata premiata Madeo Industria Alimentare Srl con il Prosciutto Crudo di Suino Nero Italiano tagliato al coltello. Sul fronte dei servizi, si evidenzia Bob Robotics con il sistema Bob Promozionale, pensato per la gestione delle promozioni nei punti vendita. Infine, nella categoria bevande alcoliche, sono stati premiati Azienda Agraria Santa Lucia di Scotto Lorenzo con Ar.Gin.Tà.Rio D.Park e Bud Power Srl con la Birra di Bud Spencer. La giornata si è conclusa con la presentazione del libro Hai Mangiato? di Oscar Farinetti, intervistato dal giornalista Angelo Frigerio. Un’opera che esplora il cibo come forma di cura e condivisione, con storie che spaziano dalla guerra all’amore, e ritratti di personaggi come Michelangelo Pistoletto e Umberto Eco.

© Riproduzione riservata