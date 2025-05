Veronafiere: Federico Bricolo confermato presidente fino al 2028

Federico Bricolo resta alla guida di Veronafiere. L'assemblea dei soci ha infatti confermato all'unanimità il suo incarico di presidente per il triennio 2025-2028, rinnovando anche il Consiglio di amministrazione. Il nuovo CdA sarà composto da sette membri, di cui cinque nuovi e, per la prima volta nella storia della società, con una maggioranza femminile: quattro donne su sette. Accanto a Bricolo, i vicepresidenti saranno Romano Artoni, manager con lunga esperienza nel settore finanziario, e Marina Montedoro, direttrice di Coldiretti Veneto. Completano il consiglio Barbara Ferro, esperta in pianificazione strategica ed economico-finanziaria; Désirée Zucchi, imprenditrice nel campo culturale e della formazione aziendale; Silvia Nicolis, presidente del Museo Nicolis; e Alfonso Sonato, commercialista e revisore legale.

Federico Bricolo è stato confermato presidente di Veronafiere

Nel suo intervento, il presidente ha voluto sottolineare l'importanza del lavoro di squadra e il supporto ricevuto: «La riconferma alla presidenza di Veronafiere è un onore e una responsabilità che accolgo con il massimo impegno - commenta Federico Bricolo. Ci tengo quindi ad esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti i soci per la rinnovata fiducia. Senza la loro vicinanza all'azienda dimostrata in questi anni i risultati record ottenuti con gli ultimi bilanci non sarebbero stati possibili. Grazie anche al Consiglio di amministrazione uscente per il grande lavoro fatto e per le tante responsabilità che si è assunto e all'amministratore delegato Maurizio Danese per il lavoro svolto e la collaborazione di questi anni. Si apre oggi un altro triennio pieno di sfide e di nuovi risultati da raggiungere, che affronteremo con spirito di squadra con il Cda appena nominato, caratterizzato da visione, energia e competenze e con il direttore generale Adolfo Rebughini». La nomina del nuovo consiglio, oltre a segnare un ricambio significativo - cinque nuovi componenti su sette - è anche un segnale di apertura a profili professionali molto diversi tra loro, espressione di settori chiave per lo sviluppo fieristico: finanza, cultura, agroalimentare, formazione, organizzazione aziendale. Una scelta coerente con la vocazione multiforme di Veronafiere, da sempre crocevia di eventi che spaziano dal vino all'agricoltura, dall'industria ai prodotti del territorio, con ricadute dirette sul turismo enogastronomico e sull'economia locale.

Chi è Federico Bricolo, presidente di Veronafiere

Classe 1966, veronese, Federico Bricolo ha un lungo percorso alle spalle sia in ambito istituzionale sia in campo associativo. Deputato per due legislature dal 2001 al 2008, poi senatore fino al 2013, ha ricoperto numerosi incarichi nelle commissioni parlamentari, tra cui quella di Vigilanza Rai e la Commissione antimafia. È stato sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti tra il 2005 e il 2006, e presidente di Gruppo al Senato dal 2008 al 2013. Parallelamente all'attività politica, ha guidato per cinque anni il Cda di Editoriale Nord e ha ricoperto ruoli apicali all'interno della Lega Nord, tra cui responsabile della Segreteria politica federale e dell'Ufficio legislativo. Ha inoltre maturato esperienze a livello internazionale come membro di delegazioni italiane presso l'Osce, il Consiglio d'Europa e l'Unione dell'Europa occidentale. Dal 2020 al 2023 è stato consigliere di amministrazione dell'aeroporto Catullo di Verona. A partire dal maggio 2022 è al vertice di Veronafiere, mentre dal 2023 siede anche nel Consiglio di amministrazione di Ufi - The Global Association of Exhibition Industry, la più importante organizzazione fieristica a livello mondiale, che rappresenta oltre 50mila professionisti in 90 Paesi.

